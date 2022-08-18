В этом году международный детский центр «Артек» впервые после пандемии принял детей не только из России, но и из Донбасса, а также 34 стран мира. В частности, там отдохнули участники всероссийского конкурса «Большая перемена», финал которого проходил в «Артеке» в июле. Среди них оказались и школьники Узбекистана. Дети поделились впечатлениями от центра с Агентством новостей «Podrobno.uz» и рассказали о том, как проводили время и обрастали новыми знакомствами.

Например, пока школьники добирались из Москвы до Крыма на поезде, познакомились со сверстниками из Польши, Турции, Канады и Египта. В «Артеке» узбекистанцев разделили по разным отрядам в зависимости от их интересов. Как рассказала Ильхамия Фаттахова, она попала в отряд, где были только иностранцы. На День дружбы дети сняли ролик, в котором спели песню Олега Газманова про дружбу – каждый взял по строчке и пел ее на своем языке. В результате песня прозвучала на 10 языках.

«Благодаря «Артеку», у меня теперь есть друзья из Канады, Португалии, Южной Осетии, Армении и Молдавии. Мы только вернулись, но уже активно переписываемся через соцсети. Я безумно рада, что победила в этом конкурсе», – рассказала Катя Тегай.

Ребята признались, что в лагере никто не отдыхал – все были заняты делом: учились и творили. С особой теплотой они рассказали о вожатых, которым тоже необходимо пройти серьезный отбор, чтобы попасть в «Артек». Школьники признались, что в лагере очень много правил и без напоминаний запомнить их быстро бы не получилось. Например, в «Артеке» нельзя ходить без кепки.

Особое впечатление на детей произвела столовая лагеря. Они рассказали, как выстраивались в очередь за сладким. Причем, самое вкусное находилось возле специального анимационного стола. Также повара баловали детей двойными порциями после тренировок, а некоторые отдыхающие съедали даже по пять порций за раз. По словам узбекистанских школьников, в «Артеке» кормят вкусно и сытно. Они заявили, что на следующих сменах хотели бы попробовать настоящий узбекский плов.

К слову, блюда национальной кухни комбинат питания, который кормит «Артек», включает в меню ежедневно – это может быть суп, салат или горячее. При этом в обеденном зале звучит музыка той страны, блюдо которой подают, а повара одеваются в униформу с цветами флага данной страны. О составе и происхождении блюда дети могут узнать из информации, размещенной на линии раздачи, мониторах и тэйбл-тентах. В «Артеке» отметили, что таким образом знакомят школьников с культурами других стран. Кроме того, для детей проводят мастер-классы по приготовлению различных национальных блюд.

Насыщенная программа отдыха в «Артеке» включает в себя и встречи с vip-гостями. Например, в эту смену школьники смогли пообщаться с первым заместителем главы администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Они обсудили, как можно развить работу Русского дома в Узбекистане и продвигать конкурс «Большая перемена».

Отметим, всероссийский конкурс «Большая перемена» является проектом Росмолодежи. В этом году его победителями из числа участников международного трека стали сто человек. Они получили право учиться в любом российском вузе бесплатно.

Конкурс проводится с 2020 года, в нем принимают участие школьники 5-10 классов и студенты 1-3 курсов среднего профессионального образования. На первом этапе участники дистанционно проходят тестирование на тип личности, вид интеллекта и эрудицию. Также дистанционно они решают кейсовые задания от партнеров конкурса – ведущих российских компаний и вузов. Очные полуфиналы проходят в федеральных округах, а финал – на базе «Артека». Финал среди студентов традиционно будет проходить в Нижнем Новгороде в ноябре.

300 победителей среди учеников 10 классов получают по миллиону рублей на образование и дополнительные баллы для поступления в вузы. 300 победивших учеников 8-9 классов получат по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие. Такую же сумму выплатят студентам 1-2 курсов. Победители из числа студентов выпускных курсов колледжей станут обладателями миллиона рублей. Кстати, деньги они смогут направить не только на образование, но и на стартап. И наконец, 300 победителей «Большой перемены» среди учеников 5-7 классов отправятся в путешествие по России на специальном поезде.