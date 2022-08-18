Пророчества Сталина. Андрей Фурсов
СТАЛИН ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ – ПРОРОЧЕСТВА ОБ УКРАИНЕ
https://konzeptual.ru/stalin-prorochestva-ob-ukraine-11873/
Как менялся подход большевиков, советской власти и конкретно Сталина к национальному вопросу, включая русский вопрос, с 1917 г. по конец 1930-х годов?
Вектор борьбы с шовинизмом шел с самого верха Советской власти, он способствовал росту национализма на Украине?
Сценарии работы Политбюро с национальными элитами и кланами были динамичными, потому что настроения в этих группах менялись из-за внешнего управления?
Как получилось, что уже в 1960-е годы на Украине расцвёл национализм с оуновским душком и почему власть по сути мало что делала с этим? Был ли Хрущёв скрытым украинским националистом?
В силу каких причин именований Украина была наиболее проблемным регионом, а не Белорусия?
Как произошло, что РФ вчистую проиграл Украину в 1990—2000-е годы?
Каково, по вашему мнению, будущее Украины?
#АлександрШлотов #АндрейФурсов