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Пророчества Сталина. Андрей Фурсов

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СТАЛИН ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ – ПРОРОЧЕСТВА ОБ УКРАИНЕ
https://konzeptual.ru/stalin-prorochestva-ob-ukraine-11873/

Как менялся подход большевиков, советской власти и конкретно Сталина к национальному вопросу, включая русский вопрос, с 1917 г. по конец 1930-х годов?

Вектор борьбы с шовинизмом шел с самого верха Советской власти, он способствовал росту национализма на Украине?

Сценарии работы Политбюро с национальными элитами и кланами были динамичными, потому что настроения в этих группах менялись из-за внешнего управления?

Как получилось, что уже в 1960-е годы на Украине расцвёл национализм с оуновским душком и почему власть по сути мало что делала с этим? Был ли Хрущёв скрытым украинским националистом?

В силу каких причин именований Украина была наиболее проблемным регионом, а не Белорусия?

Как произошло, что РФ вчистую проиграл Украину в 1990—2000-е годы?

Каково, по вашему мнению, будущее Украины?

#АлександрШлотов #АндрейФурсов
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZhaEmuXYHbg
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