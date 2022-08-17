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Песни и пророчества Тимура Зульфикарова

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Что может сравниться с его “Пирамидами”? С книгой “Смерть амира Тимура”? С “Исповедью Ивана Грозного”, “Детством Иисуса Христа”? С поэмой “Земные и Небесные странствия поэта”? Это цепь литературных Эверестов. Не говоря уже о создании нового фольклора – собрания притч о Ходже Насреддине. А эротическая новеллистика, а бешеные современные романы? И как он выдержал эти костры в руке и в душе? Всё это о нашем гениальном Тимуре Касымовиче Зульфикарове, коему сегодня исполнилось 86 лет.

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#ДеньТВ #Зульфикаров
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FfARwIszDIE
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Песни и пророчества Тимура Зульфикарова

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