Генерал-майор Владимиров: цель войны – переустройство мира
Александр Владимиров – генерал-майор запаса, вице-президент Коллегии военных экспертов России, кандидат политических наук – рассказывает о своём трёхтомнике “Основы общей теории войны”.
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