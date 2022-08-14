Льготы на получение РВП и вида на жительство в РФ для жителей ЛДНР и Украины
МВД РФ о текущих льготах для жителей ЛДНР и Украины на получение РВП и вида на жительство в РФ.
Граждане Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины с 14 июля смогут получить разрешение на временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ) в России без сдачи экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства страны.
«С 14 июля 2022 года… граждане указанных государств освобождены от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации при подаче заявления о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство», — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России в ответ на запрос агентства.
Также отмечается, что в соответствии с законодательством украинцы имеют право обратиться за РВП без учёта квоты.
Необходимые документы установлены административным регламентом МВД. Заявление на выдачу РВП рассматривается на протяжении 60 суток, ВНЖ — до четырёх месяцев.
Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев прокомментировал высказывание украинского вице-премьера Ирины Верещук о работе над введением уголовной ответственности за получение паспорта России.
https://russian.rt.com/russia/news/1036917-rvp-vnzh-ukraina – цинк
Помню, как в 2015-2017 это было огромной проблемой для выходцев с Украиной, когда получение данных бумажек было отнюдь непростым делом.
а как с пенсиями?
А шо ,хочешь две пенсии ,как в ЛДНР некоторые сподобились и пайки помощи сегодня в Харькове берут с обеих сторон и сравнивают где качественнеи бильше.Такие они малые народы ,без особых заморочек…Вот тебе для памяти :
“После встречи с представителем министерства обороны США Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет воевать за своих союзников за пределами страны.
МИНСК, 30 мар — РИА Новости. Белоруссия привержена союзническим обязательствам в военной сфере, но не будет воевать на территории другой страны, заявил в среду в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко.
“Вы должны понимать, что как вы союзники Североатлантического Альянса, так и мы находимся в союзе с Россией и рядом других постсоветских государств, имеется в виду ОДКБ. Мы тоже не скрываем нашей позиции в ОДКБ, она проста: какие бы ни были у кого-то (из союзников — ред.) интересы за их (границ — ред.) пределами, мы никогда не будем воевать на чужой территории”, — заявил Лукашенко во время встречи с заместителем помощника министра обороны США Майклом Карпентером.Смотри картинки и не думай ,что что-то изменилось ,наоборот ,спряталось внутри пока..https://russkiy-malchik.livejournal.com/feed/