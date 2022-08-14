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Льготы на получение РВП и вида на жительство в РФ для жителей ЛДНР и Украины

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МВД РФ о текущих льготах для жителей ЛДНР и Украины на получение РВП и вида на жительство в РФ.

Граждане Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины с 14 июля смогут получить разрешение на временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ) в России без сдачи экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства страны.

«С 14 июля 2022 года… граждане указанных государств освобождены от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации при подаче заявления о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство», — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России в ответ на запрос агентства.

Также отмечается, что в соответствии с законодательством украинцы имеют право обратиться за РВП без учёта квоты.
Необходимые документы установлены административным регламентом МВД. Заявление на выдачу РВП рассматривается на протяжении 60 суток, ВНЖ — до четырёх месяцев.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев прокомментировал высказывание украинского вице-премьера Ирины Верещук о работе над введением уголовной ответственности за получение паспорта России.

https://russian.rt.com/russia/news/1036917-rvp-vnzh-ukraina – цинк

Помню, как в 2015-2017 это было огромной проблемой для выходцев с Украиной, когда получение данных бумажек было отнюдь непростым делом.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7799356.html
Метки: ДНР, лнр, мвд рф, право, Россия, Украина
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 688 460
    Sibiryak час назад

      а как с пенсиями?

      • 25192 21098
        маринаSibiryak 6 мин. назад

          А шо ,хочешь две пенсии ,как в ЛДНР некоторые сподобились и пайки помощи сегодня в Харькове берут с обеих сторон и сравнивают где качественнеи бильше.Такие они малые народы ,без особых заморочек…Вот тебе для памяти :
          “После встречи с представителем министерства обороны США Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет воевать за своих союзников за пределами страны.

          МИНСК, 30 мар — РИА Новости. Белоруссия привержена союзническим обязательствам в военной сфере, но не будет воевать на территории другой страны, заявил в среду в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко.

          “Вы должны понимать, что как вы союзники Североатлантического Альянса, так и мы находимся в союзе с Россией и рядом других постсоветских государств, имеется в виду ОДКБ. Мы тоже не скрываем нашей позиции в ОДКБ, она проста: какие бы ни были у кого-то (из союзников — ред.) интересы за их (границ — ред.) пределами, мы никогда не будем воевать на чужой территории”, — заявил Лукашенко во время встречи с заместителем помощника министра обороны США Майклом Карпентером.Смотри картинки и не думай ,что что-то изменилось ,наоборот ,спряталось внутри пока..https://russkiy-malchik.livejournal.com/feed/

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