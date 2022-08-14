Большой успех. Россия построила ядерный центр в Боливии (+АНОНС)
В понедельник Росатом ввёл в опытную эксплуатацию первые промышленные объекты уникального центра ядерных исследований и технологий в г. Эль-Альто в Боливии. Почему российская экспансия в этой стране всерьёз тревожит западный мир, и какой главный приз там ещё предстоит разыграть – разберём в этом выпуске. А также расскажем о других позитивных новостях, истории одного спасения и сделаем новый анонс.
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Сюжет о доставке плит: https://youtu.be/U4iz1sDEHYs
Газета «Время – вперёд!»: https://sponsr.ru/gazeta/