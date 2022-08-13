Стань творцом. Котов Денис Алексеевич
Участник деловой программы «Образ будущего» XVII Международного кинофестиваля «В кругу семьи» Денис Котов поделился своими впечатлениями о происходящем с Алексеем Орловым.
Котов Денис Алексеевич.
Книжник, предприниматель, общественный деятель.
Основатель петербургской книжной сети «Буквоед». Совладелец объединенной книжной сети «Читай город – Буквоед», туристического цифрового стартапа BEST.PETERSBURG, тренингового центра «Активный мир», руководитель и идеолог ряда других общественно-культурных и образовательных проектов.
Председатель Комитета по поддержке и развитию книгораспространения Российского книжного союза. Председатель фестивального движения «Хороводы России», владелец арт-кафе «Книги и кофе».
Быть ДОБРУ!
#вкругусемьи #хороводыроссии #буквоед #ДенисКотов
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