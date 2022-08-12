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1912. Волжские портреты на снимках Захария Захариевича Виноградова

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01.168. Пожилая хохлушка
01.168. Пожилая хохлушка

02. 134. Нижегородский босяк.jpg
02. 134. Нижегородский босяк

03. 135. Группа босяков в Нижнем Новгороде.jpg
03. 135. Группа босяков в Нижнем Новгороде

04. 140. Макарьевские мещанки.jpg
04. 140. Макарьевские мещанки

05. 149. Три Черемиски.jpg
05. 149. Три Черемиски

06. 151. Черемисский мальчик.jpg
06. 151. Черемисский мальчик

14. Черемиска.jpg
07. Черемиска

17. Сын лесов. Черемис.jpg
08. Сын лесов. Черемис

10. 273. Думушка тяжелая.jpg
09. 273. Думушка тяжелая

18. 143. Два крестьянских мальчика (Нижегородская губерния).jpg
10. 143. Два крестьянских мальчика (Нижегородская губерния)

11. 282. Дети Волги.jpg
11. 282. Дети Волги

12. 292. Рыбачок.jpg
12. 292. Рыбачок

13. Над Истоком.jpg
13. Над Истоком

07. 159. Татарки Казанской губернии.jpg
14. 159. Татарки Казанской губернии

15. Портрет крестьянина.jpg
15. Портрет крестьянина

16. 36. Молодые дровосеки.jpg
16. 36. Молодые дровосеки

08. 193. Персы-грузчики в Астрахани.jpg
17. 193. Персы-грузчики в Астрахани

09. 194. Астраханский татарин.jpg
18. 194. Астраханский татарин

19. 136. В старообрядческом скиту.jpg
19. 136. В старообрядческом скиту

20. 294. В женской обители.jpg
20. 294. В женской обители
Источник: https://humus.livejournal.com/8538473.html
Метки: история, Россия, фото, этнография
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