1912. Волжские портреты на снимках Захария Захариевича Виноградова
01.168. Пожилая хохлушка
02. 134. Нижегородский босяк
03. 135. Группа босяков в Нижнем Новгороде
04. 140. Макарьевские мещанки
05. 149. Три Черемиски
06. 151. Черемисский мальчик
07. Черемиска
08. Сын лесов. Черемис
09. 273. Думушка тяжелая
10. 143. Два крестьянских мальчика (Нижегородская губерния)
11. 282. Дети Волги
12. 292. Рыбачок
13. Над Истоком
14. 159. Татарки Казанской губернии
15. Портрет крестьянина
16. 36. Молодые дровосеки
17. 193. Персы-грузчики в Астрахани
18. 194. Астраханский татарин
19. 136. В старообрядческом скиту
20. 294. В женской обители
Ржунимагу.
Чё хохлуха на Волге делает ?
Лук-порей жрет ?