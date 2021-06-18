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1930-е. Фотограф Иван Шагин. Портреты современников

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1930-е. И.В.Сталин
1930-е. И.В.Сталин

1934. Максим Горький

1934. Сулейман Стальский, лезгинский поэт-ашуг, на Первом Всесоюзном съезде советских писателей
1934. Сулейман Стальский, лезгинский поэт-ашуг, на Первом Всесоюзном съезде советских писателей

1934. Анри Барбюс
1934. Анри Барбюс

1934. Жданов А.А. и М. Горький в президиуме Первого Всесоюзного съезда советских писателей
1934. Жданов А.А. и М. Горький в президиуме Первого Всесоюзного съезда советских писателей

1934. Максим Горький с пионерами
1934. Максим Горький с пионерами

1934. О.Ю. Шмидт и первые Герои Светского Союза летчики В.С. Молоков и Н.П. Каманин на встрече челюскинцев
1934. О.Ю. Шмидт и первые Герои Светского Союза летчики В.С. Молоков и Н.П. Каманин на встрече челюскинцев

1934. Писатель Алексей Толстой беседует с передовой колхозницей на Первом Всесоюзном съезде советских писателей
1934. Писатель Алексей Толстой беседует с передовой колхозницей на Первом Всесоюзном съезде советских писателей

1934. Писатель Леонид Леонов (слева) беседует с английской писательницей на Первом Всесоюзном съезде советских писателей
1934. Писатель Леонид Леонов (слева) беседует с английской писательницей на Первом Всесоюзном съезде советских писателей

1934. Семен Михайлович Буденный
1934. Семен Михайлович Буденный

1935. Георгий Димитров
1935. Георгий Димитров

1935. Нарком обороны СССР К.Е. Ворошилов встречается с комсомолками, награждёнными почётным знаком «Ворошиловский стрелок» 1 ноября
1935. Нарком обороны СССР К.Е. Ворошилов встречается с комсомолками, награждёнными почётным знаком «Ворошиловский стрелок» 1 ноября

1935. Серго Орджоникидзе выступает на Первом всесоюзном совещании стахановцев в Кремле
1935. Серго Орджоникидзе выступает на Первом всесоюзном совещании стахановцев в Кремле

1936. Знатная трактористка Прасковья Ангелина (2-я слева) в перерыве совещания в ЦК ВЛКСМ. 14 июля
1936. Знатная трактористка Прасковья Ангелина (2-я слева) в перерыве совещания в ЦК ВЛКСМ. 14 июля

1936. Надежда Константиновна Крупская беседует с Пашей Ангелиной
1936. Надежда Константиновна Крупская беседует с Пашей Ангелиной

1936. Надежда Константиновна Крупская
1936. Надежда Константиновна Крупская

1936. Политический лидер Монголии Хорлогийн Чойбалсан
1936. Политический лидер Монголии Хорлогийн Чойбалсан

1936. Серго Орджоникидзе, К.Е. Ворошилов и В.М. Молотов на совещании жен командиров в Кремле
1936. Серго Орджоникидзе, К.Е. Ворошилов и В.М. Молотов на совещании жен командиров в Кремле

1937. Встреча Валерия Чкалова в Москве
1937. Встреча Валерия Чкалова в Москве

1937. Первые волжские пароходы у стен Кремля
1937. Первые волжские пароходы у стен Кремля
Источник: https://humus.livejournal.com/7829737.html
Метки: история, Россия, фото
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 10331 9217
    Валерий 57 мин. назад

      Надежда Константиновна Крупская предыдущая инкарнация Валерии Ильиничны Новодворской.
      Царствие им небесное обеим.

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