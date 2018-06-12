Пермский созидатель: Николай Васильевич Мешков

Николай Васильевич Мешков 11 июня 1851 г — 19 июня 1933 г известный российский купец, меценат, общественный деятель, основоположник высшего образования на Урале, предприниматель. Имя Николая Васильевича Мешкова занимает достойное место в череде замечательных деятелей Пермского края да и всей России. Так велик был его вклад в развитие отечественной экономики. Это был государственно мыслящий человек, думающий о путях развития и процветания России.

Успешный купец с незапятнанной репутацией, меценат, талантливый успешный предприниматель-самоучка и авторитетный советский специалист в области транспортной логистики и экономики, авторитетнейший общественный деятель, основоположник высшего образования на Урале, великий патриот России – это всё об одном человеке, о Николае Васильевиче Мешкове.

Основным делом своей жизни он считал развитие путей сообщения России, которые сравнивал с системой кровообращения, необходимой для обеспечения развития экономики страны. Свою деятельность он — известный в конце позапрошлого века на Каме и Волге пароходчик теснейшим образом связывал с организацией железнодорожного строительства, считая, что одно направление своим развитием подталкивает другое.

В нашем сознании имя Н.В. Мешкова в первую очередь неразрывно связано с его общественной деятельностью и открытием в Перми классического университета – первого на Урале высшего учебного заведения.

Василий Николаевич Мешков – отец Николая Мешкова

Елена Ивановна Мешкова мама

Николай Васильевич Мешков родился 30 мая 1851г. в г. Весьегонске Тверской губернии в семье торгового агента одной из петроградских кампаний, занимавшихся водными перевозками в бассейне Волги. Достаток семьи был более чем скромным. По семейной легенде в крови Василия Мешкова была примесь цыганской крови: чернокудрый, черноглазый, озорной, он был большим любителем дальних поездок, неделями и месяцами не бывал дома, а однажды пропал из дома на целых два года. Как видно, мать Николая Васильевича вышла замуж по большой любви и прощала мужу его частые и долгие отлучки.

Семья Мешковых. Конец 1860-х гг

Вся тяжесть семейных забот и хлопот легла на ее хрупкие плечи, закалила ее характер, сделала практически главой семьи. Николай, старший из трех детей, был свидетелем тех тягот, которые приходилось переносить матери, чтобы достойно воспитать сына и дочерей. Очевидно, это стало источником того безграничного уважения и любви к ней, которое он пронес через всю жизнь.

Николай Мешков

С 15 лет началась трудовая и деловая жизнь Николая: отец начал брать единственного сына в деловые поездки, приобщая его к своим проблемам, знакомя с особенностями работы, помогая вникать в суть проводимых операций. Николай все схватывал на лету, быстро научился ведению счетоводства и кассы и вскоре стал заменять отца во время его отлучек. В 1870 г. отец простудился при спасении тонущего в Волге человека и вскоре умер. На плечи 19-летнего Николая легла забота о матери и двух сестрах.

В поисках достойного заработка он уехал в Казань, где поступил на службу в частную контору крупного купца И.Н. Соболева. Ответственность за порученное дело, инициатива и добросовестность молодого человека были по достоинству оценены. Вскоре его назначили «полным доверенным по управлению» лесной дачей и лесозаготовками, где он подтвердил свою деловую репутацию. Природный ум, необыкновенная энергия, редкий организаторский талант, безукоризненная честность и обязательность способствовали успешному продвижению молодого человека по службе. Последовало более крупное поручение: в марте 1874 г. Соболев назначил его на водные перевозки грузов. Это назначение стало важным рубежом в жизни Н.В. Мешкова, на всю жизнь связав его с водным транспортом.

Н. Мешков с сестрой Надеждой. 1873 г.

Н.Мешков с другом И.Королевым. 1875 г.

В январе 1875 г. он перешел на службу в крупную пароходную фирму «Товарищество Волго-Невского пароходства» и уже в июле 1876 г. появился в Перми в качестве полного доверенного лица этой фирмы. Здесь он управлял довольно большим хозяйством: в ведении молодого Мешкова находилось 6 пароходов и 28 больших барж. Успешное проведение ряда перевозочных операций, связанных с доставкой из Петербурга и других городов отечественной и импортной продукции для нужд строящейся Уральской дороги были высоко оценены «Товариществом», в два раза повысившим его жалованье. Вместе с тем, все больший интерес вызывал у Мешкова железнодорожный транспорт, интересы которого тесно переплетались и были взаимозависимы на уральском севере с развитием водных перевозок.

Н.В. Мешков с женой. 1878 г.

Несмотря на успешное развитие карьеры в «Товариществе», молодой Николай Мешков стремился к независимости и самостоятельности. Накопленный опыт уже позволял ему думать о собственном деле. В 1877г. он попросил у правления «Товарищества» разрешения на аренду или приобретение буксирного парохода. Получив такое разрешение он, совместно со своим другом М.И. Шулятиковым взял в долг 800 руб. и арендовал винтовой пароход «Пожва». За одну навигацию друзья получили на нем значительный доход. Через год, несмотря на лестное предложение «Товарищества» утроить его жалованье, он решил окончательно покинуть «Товарищество» и пуститься в самостоятельное «плавание», взяв в аренду все ту же «Пожву». Это было началом большого пути будущего предпринимателя, успешность которого обеспечивалась только личными способностями Н.В. Мешкова и его умением вести дела.

Дом Н.В.Мешкова в 1885—1886 гг перестроен по проекту архитектора А. Б. Турчевича под влиянием стиля живописный модерн. Внизу – пристань Мешкова на Каме

Транспортная развязка у особняка Н.В.Мешкова. Железнодорожный тоннель. Начало ХХ в.

Так, в конце 70-х гг. ХIХ в. развитию пароходства Мешкова немало способствовало строительство Уральской горнозаводской дороги от Перми до Екатеринбурга. В свою очередь, по мере развития своего дела Н.В. Мешков стремился продвинуть железнодорожное строительство.

Н.В.Мешков с семьей во дворе своего дома. 1893 г.

В короткое время, расширяя круг своей деятельности, Н.В. Мешков сумел установить деловые контакты с крупнейшими заводчиками и местным купечеством. Появилась постоянная клиентура. Из года в год увеличивалось количество принадлежащих ему пароходов на всей протяженности Волжско-Камского водного пути. Рос его авторитет в деловых кругах и у общественности Перми. Особенно он возрос и упрочился после того, как в тяжелый неурожайный 1891 г. по поручению Пермского земства он сумел заготовить и поставить в пострадавшие от засухи уезды Пермской губернии 400 тыс. пудов семенного зерна. Для проведения этой операции Земство доверило ему под честное слово 1,5 миллиона рублей. И Мешков с честью безукоризненно выполнил взятые перед Земством обязательства. Хлеб оказался прекрасного качества. Никакой выгоды при проведении этой операции Мешков не преследовал и не имел.

Не удивительно, что задолго до возникновения университетской проблемы Н.В. Мешков стал видным и авторитетным деятелем Пермского края. Член Губернского земского собрания, член правления Пермского отделения Крестьянского банка, член Губернского училищного совета, почетный член Общества содействия начальному образованию, он активно выступает за создание фонда в помощь сельским учителям, энергично ходатайствует об увеличении пособия Пермской бесплатной библиотеке, хлопочет о создании в Перми Народного дома, вносит свою лепту в строительство здания для Кирилло-Мефодиевского начального училища, активно участвует в делах Городской думы, возглавляет комиссию по празднованию 100-летнего юбилея А.С.Пушкина. В 1912 г. за заслуги перед городом он получает звание Почетного гражданина г. Перми. И все это – в соединении с огромной работой в своем пароходстве и на фоне непрекращающегося упорного самообразования.

Набережная. Дом Мешкова. Начало ХХ в.

К началу ХХ века это уже был широко образованный человек, хорошо известный в литературной, издательской и театральной среде. Он был лично знаком и приятельствовал с А.И.Куприным, который даже гостил у него в Перми, с Ф.И. Шаляпиным и А.М. Горьким. Хорошо знал известного московского издателя И.Д. Сытина. Дружил с профессором Московского университета (будущим академиком) С.А. Чаплыгиным.

Сам окончивший в свое время всего четыре класса уездного училища, Н.В. Мешков понимал всю важность развития системного образования для широких народных масс и живо откликался на все инициативы, связанные с поднятием образовательного уровня и просвещения в нашем крае.

Самодержавие он считал тормозом в развитии страны, сочувственно относился к революционному движению, неоднократно укрывал в своем особняке разыскиваемых жандармерией революционеров, жертвовал крупные суммы революционным организациям. Были у него и студенты-стипендиаты, исключенные из высших учебных заведений за участие в студенческих волнениях. Им он давал средства на выезд за границу и продолжение обучения.

Надо оказать, что общественная жизнь России конца 90-х годов и начала XX века была уже не та, что 10-15 лет назад. В Петербурге оформился под руководством В. И. Ленина “Союз борьбы за освобождение рабочего класса”, положивший начало марксистской рабочей партии в России.

Энергично начали действовать социал-демократические организации в столице и в центральных промышленных районах страны. Организация “Союза борьбы .за освобождение рабочего класса” имела большое значение в развертывании революционной работы и рабочего движения на Урале.

Известно, что в кругу близких людей Мешков говорил: “Самодержавие надо валить. Оно нам мешает”. Однако не будем на основании этих слов делать вывод, что Николай Васильевич Мешков стал революционером. Революционером он не был. Под словом “нам” следует скорее понимать, что самодержавие мешает деловым кругам России, задерживает экономическое развитие страны. Основной же тормоз — отсутствие демократических свобод и политических прав у народа. Он неоднократно убеждался на личном опыте, каким тяжелым грузом давит на деловую и общественную жизнь России самодержавие. С этим он сталкивался не только в Перми, но и в Нижнем Новгороде, Москве, Петербурге, особенно когда дело касалось народного просвещения.

Свой протест против самодержавия Мешков выражает не только активной общественно-просветительской деятельностью. Он охотно материально и организационно поддерживает и отдельных лиц, и организации, чьи действия имеют революционный характер.

Примерно в 1897 году Николай Васильевич Мешков познакомился с управляющим губернским акцизным управлением Александром Афанасьевичем Фотиевым, отцом Лидии Александровны – человеком широкообразованным и большой личной порядочности. Знакомство быстро перешло во взаимную и искреннюю долголетнюю дружбу и оказало большое влияние на Мешкова.

В начале ХХ в. Мешков привлекался к дознанию по делу о Пермской организации РСДРП и даже подвергся годичной высылке из Перми. В 1906-1908 гг. он анонимно финансировал издание журнала «Былое», имевшего явно выраженный антиправительственный характер.

Роль Н.В. Мешкова в открытии Пермского университета была апофеозом его общественной деятельности. К этому времени он пользовался большим авторитетом и влиянием не только в деловых и финансовых кругах, но и в министерских сферах.

Открытие университета в Перми было большим событием не только для Урала, но и для всей России. В то время на территории России действовало 13 университетов. Все они находились в ее европейской части, за исключением Томского – единственного на весь огромный Урало-Сибирский регион.

Общественность Урала с конца 80-х годов Х1Х в. поднимала вопрос о создании высшей школы. В Перми первый доклад на эту тему был прочитан в 1887 г. С 1898г. начинается длительная переписка Пермской городской управы с центром об открытии высшей школы в Перми. Однако, правительство не спешило с решением этого вопроса.

Началась 1-я Мировая война. В 1915 г., в связи с положением на фронте, возникла необходимость эвакуации вглубь страны университета из г. Юрьева (Тарту). 20 октября 1915 г. в Пермь прибыл профессор Юрьевского университета К.Д. Покровский с ходатайством о предоставлении помещений для эвакуируемого университета. На совещании при Городской управе был поставлен и серьезно обсуждался вопрос о переводе Юрьевского университета в Пермь на постоянное размещение. Принципиальных возражений этот вариант у гостя не встретил. Все упиралось в финансовые возможности города, которые были не в состоянии удовлетворить потребности будущего университета. В этот напряженный момент городская управа получила телеграмму из Нижнего Новгорода от находившегося там Н.В. Мешкова с предложением внести в кассу города на нужды будущего университета 500.000 рублей.

Инициатива Мешкова явилась побудительным мотивом к цепи пожертвований со стороны общественных организаций и частных лиц: телеграмма Мешкова была получена Управой 5 ноября 1915 г., уже 14 ноября такую же суммы вносит в фонд будущего университета Городская дума, начинаются пожертвования со стороны уездных земств, 18 января 1916 г. жертвует полмиллиона Губернское собрание и т.д. Ко времени окончательного решения вопроса общая сумма пожертвований на университет достигла 2.876.297 рублей.

Телеграмма Мешкова позволила органам городского управления уже уверенно ходатайствовать перед центром о переводе Юрьевского университета на постоянное размещение в Пермь. Одновременно Городская дума предоставила Мешкову неограниченные полномочия для решения этого вопроса в правительственных кругах.

Вдохновленный надеждой увидеть город, ставший его второй родиной, центром научной мысли и просвещения на Урале, Н.В. Мешков немедленно развил бурную деятельность. В ход были пущены и личные связи, и деньги. Но главное – энергия и настойчивость с которыми он доказывал в Петрограде сановникам царского правительства необходимость открытия университета в Перми. Для завоевания симпатий членов Государственной думы и Государственного совета в пользу Перми при решении вопроса о переводе Юрьевского университета, Н.В. Мешков на свои средства, с помощью третьего лица, издал небольшую, но хорошо оформленную и написанную хорошим слогом брошюру, в которой обосновывалась необходимость создания университета в Перми. В день обсуждения вопроса эта брошюра оказалась на местах всех членов Государственной думы. Получили ее и министры. Сейчас один экземпляр этой брошюры находится в музее Пермского государственного университета. Называется она «Заря высшего просвещения на Урале – университет в Перми». Издателем ее значится К.Д. Ростовцев – «представитель и особоуполномоченный» Н.В. Мешкова в Уфе.

Деятельность Мешкова способствовала тому, что «…потребность университета в Приуральском крае была признана делом государственной важности».

Пермь Заимка. Главное здание Пермского отделения Императорского Петроградского университета

Огромное значение для успешного решения университетской проблемы была передача Н.В. Мешковым в распоряжение будущего университета комплекса новых строений на Заимке – Ночлежного дома имени его матери Е.И. Мешковой. Позднее он отдаст в пользование университету собственный красавец-особняк и выстроит новое здание на территории бывшего Алафузовского завода. В то же время он уже думает об организации и субсидировании конкурса на лучший проект зданий для будущего университетского городка.

Дом Мешкова 1920-е годы

В ноябре 1915 г. Совет Юрьевского университета принял решение об эвакуации в Пермь. Хлопоты Мешкова способствовали санкционированию этого решения министром народного просвещения. С этого времени Н.В. Мешков, непрерывно будоражит и министра, и ректорат Юрьевского университета телеграммами и напоминаниями о необходимости скорейшей перевозки оборудования в Пермь с тем, чтобы оно могло быть полностью размещено на новом месте к началу учебного года. В конце 1915 г. часть имущества университета была отправлена железной дорогой в Пермь. В Юрьеве, по поручению Мешкова, непосредственно следила за своевременной погрузкой и отправкой вагонов с имуществом его сестра – Таисия Васильевна Розанова. Она же информировала Городскую управу о ходе этой работы. Всего в декабре1915 – марте 1916 г. в Пермь было отправлено около 100 вагонов с имуществом университета.

Комиссия Губернского Земства и Городской Думы по открытию университета. 1916 г Рядом с Н.В.Мешковым товарищ министра просвещения профессор-зоолог В.Т. Шевяков

Между тем, вопрос об эвакуации Юрьевского университета в Пермь по ряду причин был снят. Однако работа проделанная Мешковым, завершилась триумфально: 13 июня 1916 г. «последовало по докладу министра народного просвещения высочайшее соизволение на учреждение а Перми отделения императорского Петроградского университета, которое кладет основание учреждению в будущем самостоятельного Пермского университета».

Всего через 3,5 месяца после «высочайшего соизволения» университет был открыт.

И в этом немалая заслуга Мешкова: с большим трудом он добивается освобождения от постоя войск переданных им университету зданий Ночлежного дома, ремонтирует их за свой счет, с «неизменной отзывчивостью, спешно предпринимает сооружение нового громадного корпуса на месте завода Алафузовых» (сейчас это корпус № 5 университета).

5 корпус Пермского университета на базе бывшей фабрики Алафузова

За 7 месяцев энергией и волей этого человека, в труднейших условиях 1-й Мировой войны, была завершена восемнадцатилетняя борьба общественности Перми за создание высшей школы. И Пермь получила не просто узко-специализированное высшее учебное заведение, а классический университет.

Фотопортрет Н.В.Мешкова

Накануне открытия университета, 30 сентября 1916 г., Пермская городская дума чествовала Н.В. Мешкова.

Мешков стал одним из основателей высшего образования на Урале. Во многом благодаря его связям и активной позиции появился Пермский государственный университет, давший начало всему высшему образованию на Урале: педагогическому, сельскохозяйственному, медицинскому, фармацевтическому, политехническому (все — Пермь) и ветеринарному (г. Троицк Челябинской области) институтам.

По постановлению Временного правительства от 6 мая 1917 г. Пермское отделение Петроградского университета становилось Пермским университетом, а почетный гражданин Мешков включался в состав комитета по устройству университета. В период до 1917 г. присудил около 200 стипендий на обучение как в Пермском, так и в других российских и зарубежных университетах.

В день открытия Пермского университета из средств Мешкова были учреждены две стипендии по 300 рублей: одна — имени самого Николая Васильевича, другая — в честь его матери Е. И. Мешковой. Кроме того, в постановлении Пермской городской Думы говорилось: «В знак особой признательности Н. В. Мешкову принять следующее: а) поместить его портрет в зале заседаний Думы; б) ходатайствовать перед Советом университета о помещении его портрета в актовом зале университета; в) наименовать одно из училищ, мужское — именем Н. В. Мешкова и одно женское — именем покойной его матери Е. И. Мешковой и г) назвать одну из улиц города — Набережную — именем Н. В. Мешков. (К сожалению это не произошло ни в 1916 году ни в 2013 году, когда этот вопрос рассматривался Пермской городской Думой…)

Пермское отделение Императорского Петроградского университета… Это был пилотный проект Министерства образования России. Предполагалось, что в ближайшее время в стране откроется ещё семь университетов, в том числе в Иркутске. Причина — текущая война показала, что уровень образования в России сильно отставал от того, что был у «злейшего врага» — Германии.

«Громадный сдвиг в деле насаждения в России высшего образования» начался с Перми, и это глубоко закономерно. Тогда, в начале XX века, здесь были прогрессивные земство, городская дума, уездное земское собрание и множество бизнесменов, заинтересованных в развитии региона, из которых особо выделялся Николай Мешков. С губернатором, правда, не повезло. Назначенный столицей Михаил Лозина-Лозинский от университета, как мог, отбрыкивался, даже писал длинные письма министру просвещения о том, что в Перми нет свободных помещений и потому разместить профессоров и студентов нет никакой возможности.(см.< ![CDATA[ ]]> https://www.newsko.ru/articles/nk-3471500.html< ![CDATA[]]>)

На торжество была приглашена «масса народа». «Всюду пестрят платья дам, блестит золотое шитьё мундиров, сверкают ордена, ленты. Но все они тонут в гуще сюртуков», — написано в воспоминаниях.

Овации вызвало появление на трибуне «главного виновника торжества», как его тогда называли, — Николая Мешкова. В своей краткой речи он сказал, что в предпринятых им шагах к осуществлению заветной мечты иметь в Пермском крае высшую школу было три его учителя. Первым был почётный гражданин Калинин, душеприказчиком которого он состоит. Калинин завещал на просветительские учреждения 100 тыс. руб. Эта сумма передаётся в университет. Вторым учителем является его мать Е. И. Мешкова, в память которой сооружён народный дом, и третьим — министр народного просвещения граф Игнатьев.

Торжества закончились спектаклем «Евгений Онегин» в городском театре. После этого студенты спели со сцены Gaudeamus igitur и другие студенческие песни. «Вечер прошёл мило, задушевно и, главное, просто», — писали современники.

Всего в 1916 году было открыто три факультета: физико-математический, одним из отделений которого было медицинское, историко-филологический и юридический.

Пермский университет действительно изменил ситуацию с образованием в крае, как того и хотели люди, собравшиеся на торжества в октябре 1916 года.

В репортаже об этом событии еженедельник «Пермская земская неделя» писал: «Пермский университет – заветнейшая мечта целого поколения лучших пермских граждан, получен, наконец, Пермью, благодаря неустанной деятельности в этом направлении и любви к родному краю Почетного гражданина города Перми Н.В. Мешкова. Он до такой степени слился с университетом, что пройдут долгие годы и в воспоминаниях о переживаемых сейчас нами университетских днях мы неизбежно услышим имя Мешкова. В речах, произнесенных на открытии университета, редкое выступление обходилось без упоминания имени Н.В. Мешкова.

Н.В. Мешков в кабинете. 1910-е гг.

За всю историю Перми не было ни одного (!!!) общественного деятеля, который при жизни удостоился бы такой восторженной благодарности, такого чествования, каким наградили современники Почетного гражданина г. Перми Николая Васильевича Мешкова.

По постановлению Временного правительства от 6 мая 1917 г. Пермское отделение Петроградского университета становилось самостоятельным Пермским университетом, а почетный гражданин Мешков включался в состав комитета по устройству университета. А 29 сентября 1917 г. Совет университета избрал Н.В. Мешкова своим почетным членом «за выдающиеся заслуги в деле основания университета в Перми».

Одна из первых лабораторий Университета

В период до 1917 г. Н.В. Мешков присудил около 200 стипендий на обучение как в Пермском, так и в других российских и зарубежных университетах.

Без Н.В. Мешкова не было бы в Перми университета. И это понимали его современники, потому и чествовали его так восторженно. Они, и в первую очередь сам Н.В. Мешков, понимали непреходящее значение открытия университета в Перми: войны заканчиваются, сменяются общественные формации и правительства, а университеты живут и являются движителем прогресса и духовного развития наций и народов, передавая эстафету познания из рук одного поколения в руки другого.

Н.В. Мешков с женой Е. С. Бажиной (вторая справа). Москва.

Н.В. Мешков проектировал провести железную дорогу от Оренбурга вдоль западного Приуралья в Печорский край. В рамках этого проекта, в 1914 г. он учредил «Акционерное общество Оренбург-Уфимской железной дороги». По мере налаживания строительства железной дороги, он собирался организовать и субсидировать специальные экспедиции для изучения и планирования водных и подъездных путей в Печерском и Припечорском бассейнах. Трудно в рамках небольшой статьи перечислить все дела и начинания Н.В. Мешкова, важные для развития экономики, просвещения и культуры не только Пермского края, но и всей России. Революция и гражданская война помешали осуществлению важнейших его проектов.

Н.В. Мешков. Москва 1920-е гг.

Революционные события 1917 г. застали Н.В. Мешкова в Москве, где он в это время жил почти постоянно, наездами бывал в Нижнем Новгороде и реже – в Перми. К этому времени его состояние оценивалось не менее чем в 60 млн. рублей. Крупнейший пароходовладелец, он был хозяином железных дорог, складов, пристаней, мастерских, большого участка Нижегородской ярмарки с гостиницей, заводов и издательств.

Незадолго до этого Николай Васильевич получил несколько предложений от иностранных компаний продать им его дело. Но он не мог допустить, чтобы внутренние пути сообщения перешли в руки иностранцев. В 1917 году ему предлагали перевести свой капитал в Швейцарский банк и самому уехать из России. Он решительно отверг эти предложения и остался до конца со своим народом. Не собирался он и покидать страну, говоря: “Что Родине, то и мне”.

С осени 1917 г. Мешков жил в Москве постоянно. Николай Васильевич раз и навсегда решил разделить судьбу России, что бы с ней не произошло.

В январе 1918 года в Москву съехались делегаты 1 чрезвычайного съезда представителей рабочих и служащих “Товарищества Ф. и Г. бр. Каменские и Н. Мешков”. 20 января состоялось первое заседание съезда, который должен был решить, как работать в новой обстановке в связи с готовящейся национализацией флота.

Как воспринимал Мешков происходящие в стране события?

Ему было уже почти 70 лет. Вероятнее всего, он без особого энтузиазма относился к потере своего огромного состояния, но, по словам Лидии Александровны Фотиевой, сказал ее отцу А. А. Фотиеву, когда пароходство было национализировано: “Что конфисковали – правильно, но почему без описи?”

Мешков – человек дела, организатор, понимавший, как нужны Советской власти такие люди, как он. Поэтому, живя в Москве, он внимательно следил за тем, что происходило на съезде его бывших рабочих и служащих. Следил не только со стороны. Он и сам принимал в нем участие.

Вот что пишет об этом в статье “Пермский Савва Морозов” журналист Н. Н. Дубилет: “…делегаты-большевики внесли предложение просить Советское правительство отобрать флот у пароходовладельцев и сделать его достоянием народа… представители Пермского судомеханического завода и Заозерского затона сразу привезли на съезд наказы своих коллективов добиваться национализации флота”*.

Съезд получал много телеграмм и писем, в которых сообщалось об устранении от руководства доверенных “Товарищества” и о том, что речники берут на себя управление хозяйством.

Несмотря на такое течение событий, некоторые делегаты съезда внесли предложение выдвинуть кандидатуру Мешкова на пост комиссара национализируемого пароходства. В его лице многие видели того делового руководителя, который в создавшихся трудных условиях сможет быстро наладить расстроенное хозяйство. Большинством голосов участники съезда приняли решение избрать Н. В. Мешкова комиссаром пароходства.

Как отнесся сам Мешков к такому решению съезда? Он мог, конечно, и отклонить его. Но в таком случае это могло быть воспринято всеми как саботаж, который был массовым в то время, как нежелание включиться в строительство нового Советского государства. Он искренне хотел помочь, хотел работать.

Мешков поблагодарил съезд за доверие и сказал: “Это первый случай, когда служащие избирают предпринимателя своим комиссаром … если только в Петрограде допустят, чтобы меня утвердили” . Он отлично понимал, что это абсолютно невозможно. Бывший пароходовладелец, миллионер и… комиссар пароходства?!

В 1918 г. пароходство Мешкова было национализировано.С душевной болью Николай Васильевич пережил национализацию своего пароходства и конфискацию капиталов. Был арестован и три месяца сидел в Бутырской тюрьме, откуда был выпущен по ходатайству секретаря В.И.Ленина Л.А.Фотиевой и народного комиссара путей сообщения Л.Б.Красина, через которых в свое время передавал немалые средства на деятельность ленинской партии. Зная и высоко оценивая деловые качества Н.В. Мешкова, Красин пригласил его на должность консультанта в Народный комиссариат путей сообщения (НКПС). Мешков принял это предложение. С 1920 г. он начал работать консультантом в комиссариате путей сообщения.

Находясь на должности консультанта организационно-инструкторского отдела НКПС, Мешков тесно работал с видным партийно-хозяйственным деятелем НКПС П. Н. Мостовенко, его бывшим стипендиатом, руководившего в том же министерстве Волжско-Камским пароходством, Николай Васильевич работал консультантом и в этом пароходстве.

За время своей работы в НКПС Мешков неоднократно бывал один и вместе с П. Н. Мостовенко на Волге и Каме. Несколько раз приезжал в Пермь. Посетил свою родину – Весьегонск. После Л. Б. Красина НКПС возглавляли такие деятели партии и государства, как Ф.Э.Дзержинский, Я. Э. Рудзутак и Д. Е. Сулимов.

В НКПС он проработал до марта 1931г., способствуя развитию транспортных артерий России. Из-за преклонного возраста (ему было уже 80 лет), но еще бодрый и подвижный, получил персональную пенсию, оставил службу в НКПС.

19 июня 1933 года Николай Васильевич после тяжелой продолжительной болезни, прожив полную знаменательных событий яркую и полезную для людей и Отечества жизнь, умер в Москве, о чем сообщила газета “Известия” в траурном объявлении.

Похоронен на Введенском кладбище в Москве.

Большой жизненный путь прошел Николай Васильевич Мешков. Необычайно широка была его натура. Его деятельность не замыкалась торговлей, а охватывала многие отрасли народного хозяйства.

Любознательный и остроумный, Николай Васильевич и сам очень любил знающих людей, умел хорошо слушать – качество, присущее далеко не каждому человеку. Любил Мешков шутку, и сам за острым словом в карман не лез. Его выступления в общественных местах – в биржевом комитете, Пермской городской управе, губернском земском собрании и в других общественных местах – отличались краткостью, но всегда были содержательны, конкретны.

Всем была известна его щедрость, неумение отказывать. Он был одинаково прост в обращении со всеми, кто приходил к нему по делам или просто за помощью.

Отличительная черта его характера – постоянная заинтересованность в отличной постановке дела, которым он занимался. Это было, можно сказать, его “школой”, его деловым девизом. Такого отношения к работе он требовал и от подчиненных, от всех, с кем ему приходилось решать ту или иную задачу, большую или малозначительную.

Вместе с тем высокая требовательность сочеталась у Мешкова с доверием к людям. Все, кто его близко знал, отмечали необычайное умение Николая Васильевича подбирать толковых помощников, быстро разбираться в деловых качествах своих сотрудников. Очень метко характеризует его в этом отношении академик Ю. А. Орлов в период организации Пермского университета: “Он… отличает патриотов Пермского университета среди профессоров, самоотверженно взявшихся за дело создания университета, от гастролеров или апатичных в этом ответственном деле”.

Неоднократно бывал в Перми. Всегда интересовался и был в курсе университетских дел. Уральский патриотизм Мешкова был весьма близок чаяниям и мыслям его современника – художника Денисова-Уральского! Разными путями шли они. Но к единой цели. Одну из первых своих выставок художник организовал в Перми. Помещением для многочисленных его экспонатов стал дом Мешкова на Набережной улице, предоставленный художнику.

Уже в советское время Николай Васильевич помог Н.Н.Серебренникову в перевозке художественных ценностей из Москвы в Пермскую художественную галерею.

Н.В.Мешков вкладывал в благородное дело создания и становления высшего образования на Урале крупные денежные средства, всю свою предприимчивость и жизненный опыт. Деньги никогда не были самоцелью в деятельности Мешкова. Отсюда его щедрость, желание помочь нуждающимся. Мешков не был революционером, но не был и ретроградом. Революционеры доверяли ему, он многократно оправдал это доверие.

В критические для России дни, когда рухнул царизм и пало Временное правительство, Мешков не оказался по ту сторону баррикады, подобно многим представителям крупной буржуазии, не оказался в стане Колчака или Деникина.

19 июня 2018 года уже будет 65 лет как ушёл из жизни этот энергичный человек, так много сделавшего для всестороннего экономического и культурного развития Урала. Правильно и точно характеризует людей, подобных Николаю Васильевичу, писательница В. Кетлинская: “…душевный мир человека не однозначен, а бесконечно сложен. Кроме впитавшихся с детства интересов и традиций класса (и часто вопреки им), существуют такие чувства, как любовь к Родине, честь, благородство, презрение к измене и корысти, наконец, способность увлечься великими идеалами. И есть у человека мысль, позволяющая ему, осознать ход истории, подняться над классовыми перегородками, сделать свой личный выбор”.

Памятник Н.В. Мешкову пермского скульптора Алексея Залезаева открыт у Пермского университета 13 октября 2016г.

Памятник известному меценату и великому патриоту России Николаю Васильевичу Мешкову был установлен на главной площади студенческого городка ПГНИУ в четверг, 13 октября 2016 года. В этот день отмечалось 100-летие старейшего на Урале ВУЗа.

Имя Николая Васильевича Мешкова наконец-то заняло достойное место в череде замечательных деятелей Пермского края да и всей России. Мало того, высокой оценки его имя удостоилось и на страницах центральных изданий, как «одно из славных имен России». Велик был его вклад в развитие отечественной экономики! Это был апо-настоящему государственно мыслящий человек, думающий о путях развития и процветания России. Основным делом своей жизни он считал развитие путей сообщения России, которые сравнивал с системой кровообращения, необходимой для обеспечения развития экономики страны.

Символично, что с 2007 года Дом Мешкова стал основным зданием Пермского краеведческого музея.