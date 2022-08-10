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Традиционно русские смыслы в воспитании детей и родителей

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Семья заставляет самого постоянно учиться и осваивать новые профессии для нашего полунатурального деревенского уклада.

Алексей Щербаков и Станислав Панченко

Помимо ремёсел, скотоводства и альтернативной (народной) медицины, тут и психотерапия, и альтернативная педагогика, и многое другое.

От своего личного и семейного опыта плавно перейду к ключевым понятиям нашего создающегося Центра пожизненного образования: вольный человек, делократия и бюрократия (=рабовладение) и т.д.
Особо остановлюсь на своём мало осознанном тогда отказе от карьеры японистом, и впоследствии, финансовым аналитиком: как личный кризис помог мне начать осознавать себя делократом. Через пробы и ошибки меня вытошнило из Москвы в 29 лет.

Далее, основные черты вольного человека-делократа, условия его победы с помощью нового способа производства.

Русская идея: поиск Бога-Истины-Правды (Сергей Данилов), единоначалие и делократия. Делократия в фольклоре.

Как вырастить нового человека (А. Макаренко) для новой общественно-экономической формации для свободного – артельного – труда в родо-племенных условиях.
Достижения и недоработки (легендарного) Магомета Чертаева (горный Дагестан).
Манифест Вольной России Сергея Илларионовича Аликина (Оренбург).
К.Прутков: “Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий”.
Станислав Валерьевич Панченко, сертифицированный народный (аюрведический) целитель, востоковед-японист.
Используем местные травы, и юмейхо-терапию, древнеславянское правИло и многое другое.

Пятеро детей, четверых рожали дома вдвоём.
Старший сын на семейном обучении по сталинским учебникам. Дети – главный рычаг нашего с женой роста. Проблемы с непонятной т.н. “социализацией” подвигли к изучению казачьей вольницы и застав.
Держим молочных коров и коз; строитель, печник, бортевой пчеловод-исследователь.

Человек движется за ценностями. Так кого именно мы хотим получить в результате воспитания???…

Организуем прямо у себя в деревне под Касимовым, Рязанская область, нравственно-патриотическую заставу для детей, как часть Центра пожизненного образования в виде потребительского кооператива.

Этот Центр мыслится ядром общины-артели для переселенцев на землю. Приглашаем единомышленников, а также пайщиков-артельщиков!

Благодаря Народному Славянскому Радио и Сергею Илларионовичу Аликину (Оренбург), поставили и решаем многие вопросы, которые обсудим в предстоящей передаче.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
#воспитаниедетей #традициируси #бог #человек #сергейданилов #община #артель
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DGSenqyyZHg
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