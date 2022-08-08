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Конец “Мира во всем мире”

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В Хельсинки убрали полученный в подарок от СССР памятник «Мир во всём мире». Как передаёт ERR, на месте памятника власти финской столицы намерены оборудовать тротуар. Монумент принадлежит Художественному музею Хельсинки и будет отправлен на склад.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7787280.html
Метки: памятники, финляндия
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9 Комментариев » Оставить комментарий
  • 108 108
    Borya0Fokin 52 мин. назад

      Везде крыша летает по-своему. А у нас песни запрещают )

      • 649 429
        SibiryakBorya0Fokin 36 мин. назад

          последний выкидон, запорожцы решили провести референдум, мыслю враги чтоб заморозить их в этом могут долбануть по запорожской аэс, может такое произойти?

          • 108 108
            Borya0FokinSibiryak 24 мин. назад

              Интересно, что вы это у меня спрашиваете ) В теории с какой-то вероятностью что угодно может произойти. Только я-то как это могу знать? Меня в круги, где такие решения принимают, не пустят ))

              • 649 429
                SibiryakBorya0Fokin четыре минуты назад

                  ну так если щас уже долбанули то что будет при референдуме? я воще не понимаю зачем сейчас?, закончится война, всё устаканится и проводите, а так как спецом вытягивают провокацию

          • 8480 7002
            Женечка 49 мин. назад

              Убрали в связи с ремонтом, т.к. меняется направление движения на улице и добавят трамвай с тротуаром. Памятник сейчас на хранении.
              https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/8cb75af7-48e0-400a-8c36-936038af580a
              Астраханская область. Стелла “Мир отстояли. Мир отстоим!”
              https://www.youtube.com/watch?v=LG14TeO_40s&t=7s

            • 649 429
              Sibiryak 40 мин. назад

                нынче война в тренде и подошли к ядерной, вот раздолбают запорожскую аэс и попрёт мировая атомная. и будет человек искать человека по следам его.гы,,

              • 533 441
                dloca 14 мин. назад

                  война символов и смыслов, пытаются продавить обстоятельства своей волей (хотелкой), фины заходят на маневр, значит чтото будет (к 11 сентября готовятся?!?)

                  • 25140 21046
                    маринаdloca три минуты назад

                      ты хочешь сказать те же повторят лживый трюк ,как сами со своими Башнями и сделают финов жертвой.Не думаю,у них нет такой животной ненависти к русским ,они прагматики,скорее немцы несут печать унижения..

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