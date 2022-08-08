Конец “Мира во всем мире”
В Хельсинки убрали полученный в подарок от СССР памятник «Мир во всём мире». Как передаёт ERR, на месте памятника власти финской столицы намерены оборудовать тротуар. Монумент принадлежит Художественному музею Хельсинки и будет отправлен на склад.
Везде крыша летает по-своему. А у нас песни запрещают )
последний выкидон, запорожцы решили провести референдум, мыслю враги чтоб заморозить их в этом могут долбануть по запорожской аэс, может такое произойти?
Интересно, что вы это у меня спрашиваете ) В теории с какой-то вероятностью что угодно может произойти. Только я-то как это могу знать? Меня в круги, где такие решения принимают, не пустят ))
ну так если щас уже долбанули то что будет при референдуме? я воще не понимаю зачем сейчас?, закончится война, всё устаканится и проводите, а так как спецом вытягивают провокацию
Убрали в связи с ремонтом, т.к. меняется направление движения на улице и добавят трамвай с тротуаром. Памятник сейчас на хранении.
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/8cb75af7-48e0-400a-8c36-936038af580a
Астраханская область. Стелла “Мир отстояли. Мир отстоим!”
https://www.youtube.com/watch?v=LG14TeO_40s&t=7s
Женечка, так вы одобрямс?
нынче война в тренде и подошли к ядерной, вот раздолбают запорожскую аэс и попрёт мировая атомная. и будет человек искать человека по следам его.гы,,
война символов и смыслов, пытаются продавить обстоятельства своей волей (хотелкой), фины заходят на маневр, значит чтото будет (к 11 сентября готовятся?!?)
ты хочешь сказать те же повторят лживый трюк ,как сами со своими Башнями и сделают финов жертвой.Не думаю,у них нет такой животной ненависти к русским ,они прагматики,скорее немцы несут печать унижения..