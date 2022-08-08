Главная » Видео, Литература, Творчество

Анна Долгарева. Прямой поэтический эфир 3.04.20

7 0

Анна Долгарева (Лемерт) читает стихи.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=d3lqprHrjpU
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 20 июля 2016
Сводки от ополчения Новороссии 06 октября 2016
Сводки от ополчения Новороссии 03 февраля 2017
Сводки от ополчения Новороссии 15 октября 2016
Сводки от ополчения Новороссии 17 января 2016

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru