Кажется совсем странным, даже – невероятным, что и в широкой публицистике, и в школьных или вузовских учебниках истории, и в науке практически полностью игнорируются крайне важные для самосознания народов России факты . Огромное множество фактов. Факты, свидетельствующие, помимо прочего, о теснейшей связи культуры Русского Севера ( это в основном, но не только) с архаичными текстами, старинными обычаями и древней топонимикой ( уже не говоря об общности арийских гаплотипов ) Индии. Индии, считающейся одной из старейших цивилизаций нашей планеты. Ведь в глубокой древности, исчисляющейся парой десятков тысяч лет назад, не жители Индии пришли на территорию современной России. Нет, это носители арийских гаплотипов, разделившись на несколько миграционных потоков, предстали пред тогдашним населением Индии в качестве "богов, пришедших с севера" , что отражено в индийских ведических текстах. И эти арии (арьи) дали высшим кастам, населявшим Индостан, свой язык, породивший впоследствии санскрит. Дали свои обряды, свою топонимику, вышивку, перенесли на ту землю свои арийские традиции и т.д. Отсюда и очень странное, на первый взгляд, совпадение всего перечисленного с существующим и поныне в культуре Русского Севера. Но молчат учёные-историки. Молчат, за редчайшими исключениями, учёные-этнографы. А учёные-лингвисты вообще придерживаются крайне русофобским теориям о происхождении русского и других языков славян. И в официальных русофобских словарях русского языка мы то и дело видим пометы " происх. от др.-герм… " Оцените русофобскую работу немца Фасмера, боготворимого Российской академией наук! лик I., род. п. -а, ликова́ть, лику́ю, укр. лик «толпа, собрание», ликува́ти «ликовать», блр. лiкова́ць, др.-русск., ст.-слав. ликъ χορός (Еuсh. Sin.; Супр.), болг. лик «хор». || Заимств. из гот. laiks «танец». Получается, что не знали наши предки, что у них были лица! Что ликовать – это отобразить огромную радость на своём лице!! Но, нет: слово лицо наши предки заимствовали у немцев – готов.



Или глагол стоять. ОТ чего этот глагол образован – ниже мы это предложение начали с выделенного предлога. И что фиксируем? Др.-инд., авест., греч., лат., лит. происхождение. Абсурд! Корень считается древнеиндийским, а затем слово, что, самолётом перенесли в Литву, Грецию, Западную Европу? Минуя территорию России? И не знали наши предки, что когда они не сидели, не лежали и вообще не двигались, то они, оказывается, стояли!!!



стою́ стоя́ть, укр. стоя́ти, стою́, ст.-слав. стояти, стоѭ ἵστασθαι (Супр.), болг. стоя́, сербохорв. сто̀jи̑м, ста̀jати, словен. stojím, státi «стоять», чеш. stojím, státi, слвц. stojím, stát᾽, польск. stoję, stać, в.-луж. stejeć (из stojać), н.-луж. stojaś, stojm Праслав. *stojati, *stojǫ, связанное чередованием гласных со stati (см. стать), соответствует оск. staít «stat», stahínt, staie(n)t «stant», умбр. stahu «sto» (*stai̯ō), др.-инд. sthitás «стоящий», греч. στατός — то же, лат. status.



От stō (*stāi̯ō), stārе «стоять», далее — лит. stóti, stóju «становиться, вступать», др.-прусск. роstāt «становиться», др.-инд. tíṣṭhati «остается на месте, стоит», авест. hištaiti «стоит», греч. ἵστημι «ставлю», лат. sistō — то же, д.-в.-н. stân, stên «стоять», ирл. táu «есмь» (*stāi̯ō)"



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Золотая нить



Символика нательной рубахи в русской народной традиции глубока и интересна. В обыденной жизни рубаха была основной формой одежды, из льняного полотна шили и мужские, и женские рубашки, украшая их ткаными орнаментами и вышивкой.



Древнерусские рубы были прямого покроя, туникообразной формы и кроились из перегнутого пополам полотна.



Рукава делались узкими и длинными, у женских рубах они собирались в складки у запястья и закреплялись браслетами (поручами).



Во время ритуальных танцев, в обрядовых действиях рукава распускались и служили орудием колдовства. Об этом, кстати, повествует русская народная сказка о Царевне-лягушке. В описании иностранца (конца XVII в.) говорится:

Орнаментированные вышивкой и ткачеством рубахи упоминаются и в "Слове о полку Игореве" — замечательном памятнике средневековой русской культуры.

Северорусская народная вышивка XIX в.

В своем плаче Ярославна хотела бы полететь кукушкой по Дунаю, смочить "бе брян рукав" (т. е. украшенный браным орнаментом) в Каяле реке и вытереть им кровавые раны мужа — князя Игоря.Магическая сила, сосредоточенная в рукавах рубахи, в алых орнаментах, должна излечить, зарубцевать раны, наполнить тело крепостью, принести здоровье и удачу. Рубаха-долгорукавка изображена на серебряных с черневым рисунком ритуальных браслетах, предназначенных для плясок на русалиях, найденных в разных концах Руси (Киеве, Старой Рязани, Твери).Относящиеся к XII—XIII векам, эти браслеты-наручи изображают те обрядовые действа, о которых церковь говорила:Б. А. Рыбаков отмечает, что:

Ритуальное значение орнаментированных длинных рукавов подчеркивается на браслете из Старой Рязани тем, что изображенная здесь женщина, выпивая на языческом русальском празднике ритуальную чашу, берет ее через спущенный длинный рукав, в то время как мужчина держит чашу открытой ладонью.



До конца XIX века сохранялась в Вологодской, Архангельской, Олонецкой и Московской губерниях традиция использования рубах-долгорукавок, имеющих рукава до двух метров с прорезями-"окошками" для рук как праздничной и свадебной одежды.



Возвращаясь вновь к сказке о Царевне-лягушке, стоит вспомнить, что именно на подлинной свадьбе ее и Ивана-Царевича, где Царевна-лягушка впервые предстает перед мужем и его родственниками в своем настоящем облике Василисы Прекрасной, она совершает ритуальную колдовскую пляску.



После взмаха распущенного правого рукава появляется озеро, после взмаха левого — птицы лебеди. Таким образом, героиня сказки совершает акт творения мира. Она, как и женщина на браслете XII—XII веков, танцует танец воды и жизни. И это вполне естественно, так как свадьба еще с ведических времен воспринималась как космическое действо — союз солнца и месяца.



Интересно, что в ведическом свадебном обряде жених, приподнося невесте нижнюю рубаху, говорил:



"Живи долго, носи одежду, будь защитницей человеческого племени от проклятия. Живи сто лет, полная силы, одевайся ради богатства и детей, благословленная жизнью, вложенной в эту одежду".



Такой текст закономерен, ведь, как было отмечено ранее, орнамент ткани воспринимался в данной традиции как сакральная речь, хвалебная песнь, как способ постижения вселенского закона. Н. Р. Гусева отмечает, что в "Атхарваведе" есть обращение к богам "с просьбой облачить жертвователя в некое символическое одеяние, в которое боги облачают друг друга и которое дарует долголетие, власть, богатство и процветание".



О том, что это рубашка, свидетельствуют строки Ригведы, говорящие "о прекрасных, хорошо сделанных нарядах", а также о женщине, распарывающей шов, о брачной рубашке и свадебном платье.



Н. Р. Гусева считает, что "особенно ценными здесь являются, конечно, упоминания о шве и рубашке", т. к. в отличие от субстратного населения Индостана — дравидов, носившего несшитую одежду, арьи носили одежду сшитую.



Она также подчеркивает, что: "В "Ригведе" встречается и такое название одежды как "атка" — "рубаха", образованное от глагольного корня "ат" — "постоянно двигаться, тянуться, идти".



От этого же корня происходит слово "атаси" — "лен" и "атаса" — "льняная одежда". Это ценное указание на то, что арьи знали лен. Об этом же говорит и предписание Законов Ману, повелевающее целомудренным ученикам брахманов носить одежду из льна, пеньки и овечьей шерсти.



Здесь упоминается и профессия портного, что говорит о существовании сшитой одежды"8. Исходя изданных Ригведы, мы можем предположить, что именно в орнаменте заключалось то, благодаря чему рубашка могла "даровать долголетие, власть, богатство и процветание".

Образцы орнаментов. Браное ткачество. XIX в. Вологодская губ.

О том, что в Древней Индии существовала орнаментация тканей, свидетельствует наличие мастеров по вышивке, набойке, узорному ткачеству и аппликации в древних перечнях середины и конца I тыс. до н. э. ("Артхашастра").



А также то, что индийская вышивка в технике "чикан", где используется много разных швов: двухсторонняя штопка, плоская и выпуклая гладь, стебельчатый и обметочный швы, выполненные на белой ткани белыми же нитками, абсолютно идентична севернорусской вышивке "чекан", столь характерной для Олонецкой губернии.



"На севере Индии вышивкой чикан покрывают мужские белые рубахи местного покроя – длинные без воротника, с прямой застежкой, с длинными прямыми рукавами и с карманами, вшитыми в боковые швы.



Вышивка обычно наносится вокруг горловины и застежки рубахи, иногда на края рукавов и по краю карманов.



Вышивкой чикан украшают женские пайджамы и рубахи, а также скатерти, салфетки, наволочки, простыни, тонкие занавески на окна, уголки носовых платков и т. п.", – пишет Н. Р. Гусева.



На Русском Севере вышивкой "чекан" украшали подзоры свадебных простыней, концы полотенец, т. н. "жениховы платы" и т. д. Техника настильной глади из Гуджарата удивительно похожа на севернорусскую настильную гладь, широко распространенную в Олонецкой губернии.



Эти примеры можно продолжать долго, так как имеется огромное количество композиционных схем вышитого и тканого орнамента, абсолютно идентичных в Индии и на Русском Севере: это и богини с поднятыми вверх руками, это и всевозможные утицы и павы, и воспетые Ригведой:

"С единой двое

на птицеконях

странников двое

странствуют вместе".

Это и постоянно повторяющиеся композиции из четырех свастик, которые соотносятся с понятием "аскезы пяти огней", т. е. стояния жреца между четырьмя кострами в виде свастик под лучами солнца (пятый огонь).

С.В. Жарникова



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