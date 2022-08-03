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Нострадамус: что сбылось из его предсказаний/Ксения Чепикова и Егор Яковлев

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Продолжение исторических бесед про XVI век. В этот раз речь про знаменитого Мишеля Нострадамуса.Чем он занимался и почему приобрёл такую репутацию? Благодаря чему эта личность стала поп-идолом 90-х? В качестве бонуса Ксения поделилась эффективными средневековыми рецептами, спасающими от всех недугов.
#цифроваяистория #егоряковлев #ксениячепиковаЦИ #нострадамус

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RWmeSE312FA
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