Нострадамус: что сбылось из его предсказаний/Ксения Чепикова и Егор Яковлев
Продолжение исторических бесед про XVI век. В этот раз речь про знаменитого Мишеля Нострадамуса.Чем он занимался и почему приобрёл такую репутацию? Благодаря чему эта личность стала поп-идолом 90-х? В качестве бонуса Ксения поделилась эффективными средневековыми рецептами, спасающими от всех недугов.
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