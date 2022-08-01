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Нижний Тагил в русско-японскую войну на фотографиях шведа

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01. Памятник царю Александру II. Торжества в связи с памятной датой отмены крепостного права в 1861 году
01. Памятник царю Александру II. Торжества в связи с памятной датой отмены крепостного права в 1861 году

02. «Куропаткину достаются образы святых» Русский народ собрал образы святых, которые должны были быть отправлены генералу Куропаткину.jpg
02. «Куропаткину достаются образы святых» Русский народ собрал образы святых, которые должны были быть отправлены генералу Куропаткину

03. За призывниками, которые должны быть призваны на войну, некоторое время следуют их родственники.jpg
03. За призывниками, которые должны быть призваны на войну, некоторое время следуют их родственники

04. Крестный ход. Люди идут в соседнюю церковь.jpg
04. Крестный ход. Люди идут в соседнюю церковь

05. Золотые прииски возле Нижнего Тагила.jpg
05. Золотые прииски возле Нижнего Тагила

06. Железные рудники в Нижнем Тагиле. Снимок шахты рядом со скалой, где из глины выкапываются куски руды, которые тысячелетиями обрушивались из скалы…
06. Железные рудники в Нижнем Тагиле. Снимок шахты рядом со скалой, где из глины выкапываются куски руды, которые тысячелетиями обрушивались из скалы.

07. Вид города.jpg
07. Вид города

08. «Тонне, заявивший, что не хочет фотографироваться, празднует свой день рождения на даче, которая была у меня подобно даче под Тулой».jpg
08. «Тонне, заявивший, что не хочет фотографироваться, празднует свой день рождения на даче, которая была у меня подобно даче под Тулой»
Источник: https://humus.livejournal.com/8523584.html
Метки: история, нижний тагил, пермская губерния, Россия, фото
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