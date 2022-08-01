Нижний Тагил в русско-японскую войну на фотографиях шведа
01. Памятник царю Александру II. Торжества в связи с памятной датой отмены крепостного права в 1861 году
02. «Куропаткину достаются образы святых» Русский народ собрал образы святых, которые должны были быть отправлены генералу Куропаткину
03. За призывниками, которые должны быть призваны на войну, некоторое время следуют их родственники
04. Крестный ход. Люди идут в соседнюю церковь
05. Золотые прииски возле Нижнего Тагила
06. Железные рудники в Нижнем Тагиле. Снимок шахты рядом со скалой, где из глины выкапываются куски руды, которые тысячелетиями обрушивались из скалы.
07. Вид города
08. «Тонне, заявивший, что не хочет фотографироваться, празднует свой день рождения на даче, которая была у меня подобно даче под Тулой»