Война против нас не прекратится никогда

Как вы думаете, сколько уже веков проекту «Дранг нах Остен»? И кто сейчас помнит, что река Эльба носила имя Лаба? А города? Бранденбург – Бранибор, Бауцен – Будишин, Волгаст- Ведегощ, Шверин-Зверин, Ольденбург-Старград. Таких названий на карте Европы достаточно. В 1147 году, под лозунгом – «Крещение или смерть», европейцы стирают с лица земли племена венедов – славян, живущих на побережье Балтийского моря. Уже тогда во всей красе предстала главная отличительная черта западных завоевателей: безжалостная беспощадность к побежденным!

Иногда поражает логика наших либерально настроенных соотечественников, их наивная вера в то, что «вот, вот нас примут в западную семью», но для этого надо . .. И тут это «НАДО» меняется в зависимости от времени, когда произносятся эти мантры. То для этого нужно распустить Организацию Варшавского договора и уйти из Восточной Европы, то нужно разоружиться, то отдать Крым – в общем список бесконечен. Только почему-то наши либералы забывают цели Запада.



Потерпевшие поражение народы оказывались перед выбором самым немудрёным: либо безропотная покорность, либо смерть.



Вы думаете крестоносцев волновала вера? Ничуть. Вот слова из призыва папы Римского Евгения 3 – «Если крестоносцы пожелают, они могут завоевать самую лучшую страну для поселения. Хотя язычники скверны, их земля богато одарена мясом, мёдом и мукой». Заметьте, стеснения никакого, цели четко обозначены.

Проходит время, и что думаете наши «западные партнеры» успокоились? Да ни в жизнь. В 1230-х годах папа римский Григорий IX объявил крестовый поход против «еретиков и схизматиков» (каковыми в глазах католиков были православные).



Данный крестовый поход отбивали, на протяжении длительного времени, русские князья- Ярослав Всеволодович, Александр Ярославович (Невский) и Дмитрий Александрович Переяславский (сын Александра Невского).

Тогда же и начинает процветать, то что мы называем русофобской пропагандой, которая сохранилась до наших дней.

«Московиты — не христиане, а жестокие варвары, относящиеся к Азии и сговорившиеся с турками и татарами разрушить христианский мир».

Король Сигизмунд I

«Россия – карлик, я поставлю её на колени.»

Карл 12-й, XVIII век.

«Я покорю отсталую Россию.»

Фридрих, середина XVIII века.

«Солдаты! Вторая польская война началась. Первая окончилась в Фридланде и в Тильзите. В Тильзите Россия поклялась быть в вечном союзе с Францией и в войне с Англией; ныне она нарушает свои клятвы! Она не желает дать никакого объяснения в странных своих поступках, покуда французские орлы не отойдут за Рейн и тем не покинут своих союзников на ее произвол.

Россия увлечена роком. Судьба ее должна свершиться. Не думает ли она, что мы переродились? Или мы более уже не солдаты Аустерлица? Она постановляет нас между бесчестием и войной. Выбор не может быть сомнителен. Идем же вперед, перейдем Неман, внесем войну в ее пределы.

Вторая польская война будет для французского оружия столь же славна, как и первая; но мир, который мы заключим, принесет с собою и ручательство за себя и положит конец гибельному влиянию России, которое она в течение пятидесяти лет оказывала на дела Европы».

Наполеон Император Франции 1812 год



В этом кратком тексте есть все то, что было у Запада во все времена. Наполеон вторгается в Россию, но именно ее обвиняет во всем. Вам это ничего не напоминает?

А если копнуть все русско-турецкие войны, и русско-японскую, чьи уши торчат за спиной турок и японцев? Правильно, наших «западных партнеров».

Первая мировая война. Как вам фраза, сказанная английским премьером Ллойд Джорджем при известии о крушении Российской империи: «Одна из целей войны достигнута»?



Так при этом на тот момент, Англия считалась союзником России. Так фразами они не ограничиваются – 3 декабря 1917 года собралась специальная конференция с участием США, Англии, Франции и союзных им стран, на которой было принято решение о разграничении зон интересов на территориях бывшей Российской империи и установлении контактов с национально-демократическими правительствами.



Зоной влияния Англии были назначены Кавказ и казачьи области, Франции — Украина и Крым. 1 января 1918 года Япония ввела во Владивостокский порт свои военные корабли под предлогом защиты своих подданных.

То есть они нас уже поделили. И заметьте, что Антанта действовала так, не для помощи Белому движению. Своих целей они не скрывали;

…«Целесообразность содействия адм. Колчаку и ген. Деникину является тем более вопросом спорным, что они «борются за Единую Россию»… Не мне указывать, соответствует ли этот лозунг политике Великобритании…



Один из наших великих людей, лорд Биконсфильд, видел в огромной, могучей и великой России, катящейся подобно глетчеру по направлению к Персии, Афганистану и Индии, самую грозную опасность для Великобританской империи»…

— британский премьер-министр Ллойд Джордж из отчётов о заседаниях английского парламента 8 и 17 ноября

…«борьба с большевизмом является удачным предлогом для пребывания японских войск на чужой территории, а поддержка атаманов позволяет Японии эксплуатировать сырьевые ресурсы». «одним из способов завоевания Японией главенствующего положения являлось ведение паназиатской пропаганды «Азия для азиатов» и стремление к расчленению России для создания в будущем «азиатского союза под японским флагом»….

Историк Н. С. Кирмель

А вот как эти «союзники» себя вели :

…«Мудью́гский концентрацио́нный ла́герь — концентрационный лагерь, созданный представителями иностранной военной интервенции на севере России на острове Мудьюг.

Постройки лагеря строились первой партией арестантов численностью 134 человека, которая занималась вырубкой леса, обнесением территории лагеря двумя рядами колючей проволоки высотой в три метра, сооружением барака и карцера. Карцер представлял собой яму глубиной в 3 метра, шириной в 9 шагов и длиной в 14 шагов.



Над ямой был поставлен сруб из досок, в самой яме не было света и отопления. По воспоминаниям одного из заключённых, из пищи в день заключённым давали лишь две галеты и воду, от постоянного холода люди отмораживали конечности, некоторые замерзали насмерть. о воспоминаниям другого заключённого, в бараках камеры были переполнены, в камере на 14 человек находилось более 60 арестантов. Во всём бараке, рассчитанном на 100 человек, сидело более 350 человек.



В день заключённым выдавали 200 г. галет, 175 г. консервов, 42 г. риса, 10 г. соли. При такой дневной норме заключённых заставляли выполнять тяжёлые работы; тех, кто падал от изнеможения, прикладами поднимали французские охранники. По ночам устраивались обыски, с частыми избиениями или отправкой в карцер.



Отсутствовала баня, мыло, смена белья, медицинская помощь. При этом распространились тиф, цинга, дистрофия, паразиты. Температура в бараках была около минус 8 градусов по Цельсию, в результате чего каждую ночь несколько человек умирало от холода.»….

…«Захватив крестьян И. Гоневчука, С. Горшкова, П. Опарина и З. Мурашко, американцы живьем закопали их за связь с местными партизанами. А с женой партизана Е.Бойчука расправились следующим образом: искололи тело штыками и утопили в помойной яме. Крестьянина Бочкарева до неузнаваемости изуродовали штыками и ножами: «нос, губы, уши были отрезаны, челюсть выбита, лицо и глаза исколоты штыками, все тело изрезано».



У ст. Свиягино таким же зверским способом был замучен партизан Н. Мясников, которому, по свидетельству очевидца, «сперва отрубили уши, потом нос, руки, ноги, живым порубив на куски»….

Да и сам генерал Грэвс, командующий американским экспедиционным корпусом, впоследствии признавал: «Из тех районов, где находились американские войска, мы получали сообщения об убийствах и истязаниях мужчин, женщин, детей…»

Не менее откровенен в своих воспоминаниях и полковник армии США Морроу, сетуя, что его бедняги-солдаты… «не могли уснуть, не убив кого-нибудь в этот день.



Когда наши солдаты брали русских в плен, они отвозили их на станцию Андрияновка, где вагоны разгружались, пленных подводили к огромным ямам, у которых их и расстреливали из пулеметов». «Самым памятным» для полковника Морроу был день, «когда было расстреляно 1600 человек, доставленных в 53 вагонах».

Конечно, американцы были не одиноки в этих зверствах. Японские интервенты ничуть не уступали им. Так, к примеру, в январе 1919 г. солдаты Страны восходящего солнца дотла сожгли деревню Сохатино, а в феврале – деревню Ивановка.



Вот как свидетельствовал об этом репортер Ямаути из японской газеты «Урадзио ниппо»: «Деревню Ивановка окружили. 60-70 дворов, из которых она состояла, были полностью сожжены, а ее жители, включая женщин и детей (всего 300 человек) – схвачены. Некоторые пытались укрыться в своих домах. И тогда эти дома поджигались вместе с находившимися в них людьми».



Вот сразу видно цивилизованные нации, не правда ли? А польские концлагеря? Сколько там загубили пленных красноармейцев? У «бравых» польских жолнежей было интересное развлечение – отработка рубки лозы на пленных русских. Очень по-европейски, не правда ли? А потом, в 1941-ом пришли еще одни европейцы. Что они вытворяли думаю знают все.

Мы привыкли к тому что мол Германия напала на СССР, но при этом забываем кто еще был вместе с Германией.

Итак 1941 год.

Вместе с Германией в войну с СССР готовились вступить Финляндия, Словакия, Венгрия, Румыния и Италия.

Финляндия – 17,5 дивизий общей численностью 340 тысяч 600 человек, 2047 орудий, 86 танков и 307 самолетов;

Словакия – 2,5 дивизий общей численностью 42 тысячи 500 человек, 246 орудий, 35 танков и 51 самолет;

Венгрия – 2,5 дивизий общей численностью 44 тысячи 500 человек, 200 орудий, 160 танков и 100 самолетов;

Румыния – 17,5 дивизий общей численностью 358 тысячи 100 человек, 3255 орудий, 60 танков и 423 самолет;

Италия – 3 дивизии общей численностью 61 тысячи 900 человек, 925 орудий, 61 танков и 83 самолета.





Добавьте сюда кроме непосредственных стран-союзников иностранные части Вермахта, так называемые «национальные дивизии СС», всего 22 добровольческие дивизии.



В них проходило службу в ходе войны 522 тысячи добровольцев из других стран, в числе которых было 185 тысяч фольксдойче, то есть «заграничных немцев». Общая численность иностранных добровольцев составила 57% (!) от численности «ваффен-СС». Перечислим их. Если это вас утомляет, то просто оцените количество строчек и географию.



Представлена вся Европа, за исключением разве что княжеств Люксембург и Монако, и то не факт.

Албания: 21-я горная дивизия СС «Скандербег»

(1-я албанская);

Бельгия: 27-я добровольческая гренадерская дивизия СС «Лангемарк» (1-я фламандская), 28-я добровольческая танково-гренадерская дивизия СС «Валлония» (1-я валлонская), Фламандский легион СС;

Болгария: Болгарская противотанковая бригада войск СС (1-я болгарская);

Великобритания: Арабский легион «Свободная Арабия», Британский добровольческий корпус, Индийский добровольческий легион СС «Свободная Индия»;

Венгрия: 17-й корпус СС, 25-я гренадерская дивизия СС «Хуньяди» (1-я венгерская), 26-я гренадерская дивизия СС (2-я венгерская), 33-я кавалерийская дивизия СС (3-я венгерская);

Дания: 11-я добровольческая танково-гренадерская дивизия СС «Нордланд», 34-я добровольческая гренадерская дивизия «Ландсторм Недерланд» (2-я голландская), Свободный корпус СС «Данмарк» (1-й датский), Добровольческий корпус СС «Шальбург»;

Италия: 29-я гренадерская дивизия СС «Италия» (1-я итальянская);

Нидерланды: 11-я добровольческая танково-гренадерская дивизия СС «Нордланд», 23-я добровольческая моторизованная дивизия СС «Недерланд» (1-я голландская), 34-я добровольческая гренадерская дивизия «Ландсторм Недерланд» (2-я голландская), Фламандский легион СС;

Норвегия: Норвежский легион СС, Норвежский батальон лыжных егерей СС, Норвежский легион СС, 11-я добровольческая танково-гренадерская дивизия СС «Нордланд»;

Польша: Гуральский добровольческий легион СС;

Румыния: 103-й танково-истребительный полк СС (1-й румынский), Гренадерский полк войск СС (2-й румынский);

Сербия: Сербский добровольческий корпус войск СС;

Латвия: Латышские легионеры, Латышский добровольческий легион СС, 6-й корпус СС, 15-я гренадерская дивизия СС (1-я латышская), 19-я гренадерская дивизия СС (2-я латышская);

Эстония: 20-я гренадерская дивизия СС (1-я эстонская);

Финляндия: Финские добровольцы СС, Финский добровольческий батальон войск СС, 11-я добровольческая танково-гренадерская дивизия СС «Нордланд»;

Франция: Французские легионеры СС, 28-я добровольческая танково-гренадерская дивизия СС «Валлония» (1-я валлонская), 33-я гренадерская дивизия СС «Шарлемань» (1-я французская), легион «Безен Перрот» (набирался из бретонских националистов);

Хорватия: 9-й горный корпус СС, 13-я горная дивизия СС «Ханджар» (1-я хорватская). 23-я горная дивизия СС «Кама» (2-я хорватская);

Чехословакия: Гуральский добровольческий легион СС

Галичина: 14-я гренадерская дивизия СС «Галиция» (1-я украинская).

Отдельно:

Скандинавская 5-я танковая дивизия СС «Викинг» – Нидерланды, Дания, Бельгия, Норвегия;

Балканская 7-я добровольческая горная дивизия СС «Принц Ойген» – Венгрия, Румыния, Сербия.

24-я горнострелковая (пещерная) дивизия СС «Карстъегер» – Чехословакия, Сербия, Галиция, Италия;

36-я гренадерская дивизия СС «Дирлевангер» – набиралась из уголовников различных европейских стран.

Повторюсь, речь идет о европейских добровольцах, не о призыве, не о пленных, не о дезертирах, волею судьбы вынужденных обменять службу у немцев на собственную жизнь.



О добровольцах, сознательно поступивших на службу в СС, чтобы сражаться с русскими. О весьма пестром национальном составе войск, противостоящих РККА, весьма красноречиво говорит национальный состав военнопленных, оказавшихся к концу войны в нашем плену.



Простой факт: датчан, норвежцев и даже французов в плену на восточном фронте оказалось больше, чем участвовало в сопротивлении нацистам на их родине.



И это мы еще даже не затрагивали тему экономического потенциала, который работал на немецкую военную машину.



Прежде всего, это Чехословакия, довоенный лидер оружейного производства в Европе, и Франция. А это – артиллерия, стрелковое оружие и танки. Например, чешский оружейный концерн «Шкода». Каждый третий немецкий танк, принявший участие в операции «Барбаросса», был произведен именно в этой фирме.



Прежде всего, это LT-35, получивший в Вермахте обозначение Pz.Kpfw. 35 (t). Более того, после аннексии Чехословакии немецкие специалисты обнаружили в цехах «Шкоды» два новых опытных танка LT-38. После ознакомления с чертежами немцы приняли решение поставить танк на вооружения и начали его серийный выпуск.



Производство этих танков шло практически до конца войны, только с конца 1941 года они начали выпускаться как база для немецких самоходных орудий. Более половины немецких самоходок имели чешскую базу. Французы, в свою очередь, предоставили немцам свои судоремонтные мощности.



Немецкие подводные лодки, гроза атлантических конвоев союзников, так называемые «Волчьи стаи Деница», базировались и проходили ремонт на южном побережье Франции и в Средиземноморье вблизи Марселя. Причем судоремонтные бригады устраивали соревнования на предмет того, кто быстрее отремонтирует лодку. Не похоже на работу по принуждению, из-под палки, правда?

Так с кем же воевал СССР в Великую Отечественную войну? Хотя правильнее сформулировать вопрос иначе: кто напал на СССР в июне 1941 года? Согласитесь, смотря на все эти цифры, уже по- другому начинаешь воспринимать ту войну.

1945 год. Война заканчивается. И наши западные «союзники» тут же начинают разрабатывать планы. Как вы думаете, какие?

- Операция «Немыслимое» (англ. Operation Unthinkable). План сухопутной кампании предполагал нанесение двух главных ударов в Северо-Восточной Европе в направлении Польши.



Наилучшей зоной для наступления рассматривалась территория к северу от линии Цвиккау — Хемниц — Дрезден — Гёрлиц. При этом предполагалось, что остальная часть фронта будет удерживать оборону. Удары предполагались: северный, по оси Штеттин — Шнейдемюль — Быдгощ; и южный, по оси Лейпциг — Коттбус — Познань и Бреслау.

- «Totality» — план войны против СССР, разработанный в штабе американского генерала Дуайта Эйзенхауэра при президенте Гарри Трумэне. План был разработан в конце 1945 года и представляет собой первый по времени из серии аналогичных американских планов. План предусматривал сброс 20—30 ядерных бомб на 20 советских городов: Москва, Горький, Куйбышев, Свердловск, Новосибирск, Омск, Саратов, Казань, Ленинград, Баку, Ташкент, Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Молотов, Тбилиси, Сталинск (Новокузнецк), Грозный, Иркутск и Ярославль.

- «Чариотир» июнь 1948 года.

- «Флитвуд» сентябрь 1948 года.

- «Дропшот» (англ. Dropshot) Разработанный в США план войны против Советского Союза и его союзников. Был утвержден Комитетом начальников штабов 19 декабря 1949 года.

Тогдашние планы предполагали добиться успеха прежде всего за счёт массированных ядерных бомбардировок советской территории. Одной из целей ядерной бомбардировки являлось физическое уничтожение населения. Как видите и тогда никто не стеснялся.

Да и в дальнейшем, западные политики не скрывали своих чувств к нам.

…«По оценкам мирового сообщества экономически целесообразно проживание на территории России 15 млн. человек.»….

Маргарет Тэтчер.



«Если русские будут настолько глупы, что попробуют восстановить свою империю, они нарвутся на такие конфликты, что Чечня и Афганистан покажутся им пикником»

«Мы уничтожили Советский Союз, уничтожим и Россию. Шансов у вас нет никаких»

«Россия – это вообще лишняя страна».

«Россия может быть либо империей, либо демократией, но не может быть тем и другим. Если Россия будет оставаться евразийским государством, будет преследовать евразийские цели, то останется имперской, а имперские традиции России надо изолировать. Мы не будем наблюдать эту ситуацию пассивным образом. Все европейские государства и Соединенные Штаты должны стать единым фронтом в их отношении к России».

…"Россия – побежденная держава. Она проиграла титаническую борьбу. И говорить "это была не Россия, а Советский Союз" – значит бежать от реальности. Это была Россия, названная Советским Союзом. Она бросила вызов США. Она была побеждена. Сейчас не надо подпитывать иллюзии о великодержавности России. Нужно отбить охоту к такому образу мыслей… Россия будет раздробленной и под опекой."…

Збигнев Бжезинский



…"Я предпочту в России хаос и гражданскую войну тенденции воссоединения ее в единое, крепкое, централизованное государство"…

Г. Киссинджер



"… задача России после проигрыша холодной войны – обеспечить ресурсами благополучные страны. Но для этого им нужно всего пятьдесят – шестьдесят миллионов человек"

Премьер-министр Великобритании Джон Мейджер.

Как видите, в их понимании, мы лишние. Так что война против нас не прекратится никогда.



Она будет разной: холодной, экономической, информационной и так далее. Но все равно это ВОЙНА.

Alex 1



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