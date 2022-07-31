Коми вместо Украины. В Росси началась разработка титанового мегапроекта (+ГАЗЕТА)
В республике Коми началась реализация мегапроекта по разработке крупнейшего в мире Пижемского месторождения титановых руд и кварцевых песков, которое обеспечит России сырьевую независимость от Украины и других поставщиков на сотни лет. Об этом, о других позитивных новостях недели, новой истории подвига, а также запуске газеты проекта «Время – вперёд!» в сегодняшнем выпуске.
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