Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Коми вместо Украины. В Росси началась разработка титанового мегапроекта (+ГАЗЕТА)

7 0

В республике Коми началась реализация мегапроекта по разработке крупнейшего в мире Пижемского месторождения титановых руд и кварцевых песков, которое обеспечит России сырьевую независимость от Украины и других поставщиков на сотни лет. Об этом, о других позитивных новостях недели, новой истории подвига, а также запуске газеты проекта «Время – вперёд!» в сегодняшнем выпуске.

***

Страница газеты: https://sponsr.ru/gazeta/

Купить газету ВВ на Озоне: https://www.ozon.ru/category/knigi-16500/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=газета+время-вперед

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MRL-PY189aE
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 05 сентября 2017
Новости Украины и Новороссии 04 апреля 2018
Новости Украины и Новороссии 04 января 2017
Новости Украины и Новороссии 18 июня 2016
Новости Украины и Новороссии 07 мая 2015

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru