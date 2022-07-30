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Мирослав Морозов. Великая Отечественная война на Черном море. Часть 1

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Мирослав Морозов. Великая Отечественная война на Черном море. Часть 1. Состав и состояние сил сторон, планы и задачи.
Друзья, благодаря поддержке многих из вас, мы решились на продолжение цикла лекций Мирослава Эдуардовича Морозова о сражениях на морских театрах в ходе Великой Отечественной войны – представляем Вам первую часть нового цикла: “Великая Отечественная война на Черном море”.
Присоединяйтесь к сообществу наших спонсоров и поддерживайте выход лекций: https://sponsr.ru/tacticmedia/

Cсылка на книгу М.Э. Морозова. Советские подводные лодки в ВМВ:
https://kmbook.ru/shop/sovetskie-podvodnye-lodki-vo-vtoroj-mirovoj-vojne-letopis-boevyh-pohodov-encziklopediya/
Ссылка на книгу М.Э. Морозова. Александр Маринеско:
https://kmbook.ru/shop/aleksandr-marinesko-podvodnik/


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-SHwNvF6esg
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