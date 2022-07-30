Мирослав Морозов. Великая Отечественная война на Черном море. Часть 1
Мирослав Морозов. Великая Отечественная война на Черном море. Часть 1. Состав и состояние сил сторон, планы и задачи.
Друзья, благодаря поддержке многих из вас, мы решились на продолжение цикла лекций Мирослава Эдуардовича Морозова о сражениях на морских театрах в ходе Великой Отечественной войны – представляем Вам первую часть нового цикла: “Великая Отечественная война на Черном море”.
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Cсылка на книгу М.Э. Морозова. Советские подводные лодки в ВМВ:
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Ссылка на книгу М.Э. Морозова. Александр Маринеско:
https://kmbook.ru/shop/aleksandr-marinesko-podvodnik/
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