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Какие растения должны окружать человека

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Полезные коллекции растений. Какие растения должны окружать человека.
Автор Георгий Афанасьев.
Ведущая Елена Андреева.

Каждый день мы встречаемся с растительным миром — в парках, диких уголках природы, садах, огородах, на улице и, в наших домах.
Но понимаем ли мы роль растений для человека и природы в целом?
Сегодня в эфире мы рассмотрим следующие вопросы:

Человек и живые системы — отношения, сложившиеся тысячелетиями.
Коэволюция человека и растений.
В каких живых системах человек не лишний?
Роль человека: давать имена и собирать лучшие гены на своей земле.
Как перейти от коллекций к созданию живых систем?

Ресурсы Георгия Афанасьева:

Официальный сайт http://www.foodforest.ru
Телеграм-канал https://t.me/GeorgForest
ВК сообщество https://vk.com/forestgardens

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Быть ДОБРУ!
#живыесистемы #растения #природа #окружающиймир
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=A8o24FGiZcQ
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