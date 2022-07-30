20 фотографий из 1932
1932. Никита Хрущев и Иосиф Сталин, 1 мая
1932. Максим Горький с внучками
1932. Маруся Сухова с морковью, выращенной в колхозе Горьковской области
1932. Рейхсканцлер Генрих Брюнинг (в центре) в беседе с советским наркомом иностранных дел Максимом Максимовичем Литвиновым во время завтрака, который Брюнинг провел по случаю 10-летия подписания Рапалльского договора
1932. Заключенные на строительстве Беломорско-Балтийского канала
1932. Иван Петрович Павлов и его помощники во время операции
1932. К.С. Станиславский с внучкой
1932. Красная палатка для кочевниц Калмыкии
1932. Демонстрация в колхозе
1932. Лев Троцкий с женой в поезде из Эсбьерга в Копенгаген, где Троцкий должен был прочитать лекцию студентам в университете
1932. Пушкинская площадь
1932. Нарком иностранных дел СССР товарищ Литвинов (справа) и посол Польши в СССР М. Патек в Москве после подписания пакта о ненападении между двумя странами
1932. Семен Буденный с семьей на московском ипподроме
1932. Урок начального обучения грамоте в клубе завода «Красный богатырь» в Москве
1932. «Священник, милитарист и фашист считаются в Советском Союзе своими врагами. В Парке культуры и отдыха в Москве стоят три гигантские афиши, украшенные сатирическими цитатами, высмеивающими Бога, милитаризм и фашизм. Этот гласит «Без вмешательства Бога мало надежды на успех разоружения»».
1932. Экипаж учебного дирижабля «СССР В-1» после тренировочного полета. Командир корабля В. Л. Нижевский
1932. Продавец старой обуви на рынке в Семипалатинске
1932. Колхозные активисты обнаруживают тайник с гниющей пшеницей, спрятанный возле дома кулака, Курганская область
1932. В военном училище под Москвой собак обучают выполнять предварительную работу Красного Креста, т. е. разыскивать раненых солдат. Вверху группа военнослужащих тренирует собаку
1932. Пара в ЗАГСе