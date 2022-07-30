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20 фотографий из 1932

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1932. Никита Хрущев и Иосиф Сталин, 1 мая
1932. Никита Хрущев и Иосиф Сталин, 1 мая

1932. Максим Горький с внучками.png
1932. Максим Горький с внучками

1932. Маруся Сухова с морковью, выращенной в колхозе Горьковской области.png
1932. Маруся Сухова с морковью, выращенной в колхозе Горьковской области

1932. Рейхсканцлер Генрих Брюнинг (в центре) в беседе с советским наркомом иностранных дел Максимом Максимовичем Литвиновым во время завтрака, которы…
1932. Рейхсканцлер Генрих Брюнинг (в центре) в беседе с советским наркомом иностранных дел Максимом Максимовичем Литвиновым во время завтрака, который Брюнинг провел по случаю 10-летия подписания Рапалльского договора

1932. Заключенные на строительстве Беломорско-Балтийского канала.png
1932. Заключенные на строительстве Беломорско-Балтийского канала

1932. Иван Павлов и его помощники во время операции.png
1932. Иван Петрович Павлов и его помощники во время операции

1932. К.С. Станиславский с внучкой.png
1932. К.С. Станиславский с внучкой

1932. Красная палатка для кочевниц Калмыкии.png
1932. Красная палатка для кочевниц Калмыкии

1932. Демонстрация в колхозе.png
1932. Демонстрация в колхозе

1932. Лев Троцкий с женой в поезде из Эсбьерга в Копенгаген, где Троцкий должен был прочитать лекцию студентам в университете.png
1932. Лев Троцкий с женой в поезде из Эсбьерга в Копенгаген, где Троцкий должен был прочитать лекцию студентам в университете

1932. Пушкинская площадь.png
1932. Пушкинская площадь

1932. Нарком иностранных дел СССР товарищ Литвинов (справа) и посол Польши в СССР М. Патек в Москве после подписания пакта о ненападении между двумя …
1932. Нарком иностранных дел СССР товарищ Литвинов (справа) и посол Польши в СССР М. Патек в Москве после подписания пакта о ненападении между двумя странами

1932. Семен Буденный с семьей на московском ипподроме.png
1932. Семен Буденный с семьей на московском ипподроме

1932. Урок начального обучения грамоте в клубе завода «Красный богатырь» в Москве.png
1932. Урок начального обучения грамоте в клубе завода «Красный богатырь» в Москве

1932. Священник, милиарист и фашист считаются в Советском Союзе своими врагами. В Парке культуры и отдыха в Москве стоят три гигантские афиши, украше…
1932. «Священник, милитарист и фашист считаются в Советском Союзе своими врагами. В Парке культуры и отдыха в Москве стоят три гигантские афиши, украшенные сатирическими цитатами, высмеивающими Бога, милитаризм и фашизм. Этот гласит «Без вмешательства Бога мало надежды на успех разоружения»».

1932. Экипаж учебного дирижабля «СССР В-1» после тренировочного полета. Командир корабля В. Л. Нижевский.png
1932. Экипаж учебного дирижабля «СССР В-1» после тренировочного полета. Командир корабля В. Л. Нижевский

1932. Продавец старой обуви на рынке в Семипалатинске.png
1932. Продавец старой обуви на рынке в Семипалатинске

1932. Колхозные активисты обнаруживают тайник с гниющей пшеницей, спрятанный возле дома кулака, Курганская область.png
1932. Колхозные активисты обнаруживают тайник с гниющей пшеницей, спрятанный возле дома кулака, Курганская область

1932. В военном училище под Москвой собак обучают выполнять предварительную работу Красного Креста, т. е. разыскивать раненых солдат. Вверху группа в…
1932. В военном училище под Москвой собак обучают выполнять предварительную работу Красного Креста, т. е. разыскивать раненых солдат. Вверху группа военнослужащих тренирует собаку

1932. Пара в ЗАГСе.png
1932. Пара в ЗАГСе
Источник: https://humus.livejournal.com/8521085.html
Метки: история, Россия, фото
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