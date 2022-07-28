Русь – это дело каждого! Восстановление Державности и соборной Руси
Алексей Анатольевич Орлов
Главный редактор Народного славянского радио, г. Москва.
Летний лагерь «Ливадия-2022», г. Астрахань. 2-й день, сессия №1.
Тема доклада: ««Русь – это дело каждого! Восстановление Державности и соборной Руси».
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