Ваня, ты как здесь? (1969) По рассказу Василия Шукшина
По одноименному рассказу Василия Шукшина.
Сельский тракторист Пронька Лагутин приезжает в город проведать сестру. Совершенно неожиданно его приглашают на киносъёмки, где предлагают сыграть роль простого деревенского парня. И вот наш герой начинает активно репетировать, постепенно вживаясь в предложенный образ и осваивая азы актерского искусства. Но тут Проньке становится почему-то тоскливо. Ему представилось, как приедет завтра утром к станции битком набитый поезд, как побегут все через площадь – занимать места в автобусах. А его не будет там… Он положил сценарий на стол, взял толстый цветной карандаш и на чистом листке бумаги крупно написал…
#телеспектакль
Ленинградское ТВ 1969
Автор литературной основы Василий Шукшин
Режиссер – П. Вайнтруб
Оператор – Ю. Балясников
Актер – Георгий Штиль
Актер – Борис Лескин
Актер – Тамара Коновалова