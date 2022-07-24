Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире

О поставках БПЛА Shahed 129 в Россию

8 1


О поставках БПЛА Shahed 129 в Россию

Появились сообщения о том, что Иран якобы уже поставил России ударно-разведывательные БПЛА Shahed 129.

Сам дрон является внебрачным дальним родственником американского MQ-1 Predator (при его создании использовались технологии полученные посредством захвата американских дронов). Поздние модификации дрона сделали данную машину вполне самобытной и весьма недурной по соотношению цена/качество, хотя США продолжают настаивать, что их Predator лучше, хотя опыт применения Shahed 129 Ираке и Сирии показал более чем серьезные боевые качества иранской машины.

На представленных видео можно посмотреть на его внешний вид, возможности камеры и нарезку ударов в Сирии.









Россия и Иран такие поставки официально не подтверждали (и даже если они есть, вряд ли будут их подтверждать), так что просто ждем – появятся ли дроны из Ирана на фронте или нет.
Нельзя исключать, что это пока что просто вброс, чтобы прощупать реальный уровень продвижения вопроса о поставках иранских БПЛА в РФ.

Лично мою позицию вы знаете – в условиях необходимости наращивания количества ударных и разведывательных дронов на обширном ТВД, возможная закупка необходимого за рубежом, более чем оправдана, вкупе с наращиванием собственного производства. Иран и Китай тут лучшие варианты, потому что при необходимости, они знают как положить с прибором на истерики США и обойти санкционные режимы.

Идеальный вариант – закупка крупной партии на старте + развертывание совместного производства на территории РФ.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7757300.html
Метки: бпла, Видео, дроны, иран, Россия
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости России и Крыма. Сегодня 12 февраля 2015
РОССИЯ УСИЛИВАЕТ ВОЕННУЮ БАЗУ В АРМЕНИИ
Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 октября 2015
«Непроницаемый купол»: какими преимуществами обладает новейший российский комплекс борьбы с БПЛА
Россия готовится к войне с Турцией?
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 24983 20893
    марина 53 мин. назад

      В Иране распространяется информация о смерти одного из руководителей ракетной и беспилотной программы страны Саида Тамардара Мутлака. Его могли убить израильские спецслужбы. Об этом сообщает израильское издание The Jerusalem Post со ссылкой на отчет иранской диссидентской группы.

      Согласно сообщению, он погиб несколько дней назад в городе Шираз на юге Ирана. Иранские власти не хотели, чтобы новость о смерти стала общеизвестной и угрожали семье Мутлака, чтобы те не делились информацией об этом.

      Официальная реакция иранских властей пока что не поступала, однако 23 июля в МИД страны заявили, что “трусливое убийство героев нашего научного мастерства не помогло закулисным террористам достичь своих целей”.

      22 июля стало известно, что Израиль атаковал завод по сбору иранских беспилотников в Сирии и уничтожил склад. Авиаудар пришелся по территории мастерской рядом с Дамаском, где производились БПЛА.

      23 июля израильский журналист Атилла Сомфалви рассказал, что разведка “Моссад” помогла вычислить российских агентов в Украине. По его информации, спецслужбы нескольких стран участвовали в поиске российских пособников в Киеве.

      Тем временем украинских СМИ сообщают, что Иран передал России боевые беспилотники Shahed-129, они поедут к границе с Украиной.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru