О поставках БПЛА Shahed 129 в Россию
О поставках БПЛА Shahed 129 в Россию
Появились сообщения о том, что Иран якобы уже поставил России ударно-разведывательные БПЛА Shahed 129.
Сам дрон является внебрачным дальним родственником американского MQ-1 Predator (при его создании использовались технологии полученные посредством захвата американских дронов). Поздние модификации дрона сделали данную машину вполне самобытной и весьма недурной по соотношению цена/качество, хотя США продолжают настаивать, что их Predator лучше, хотя опыт применения Shahed 129 Ираке и Сирии показал более чем серьезные боевые качества иранской машины.
На представленных видео можно посмотреть на его внешний вид, возможности камеры и нарезку ударов в Сирии.
Россия и Иран такие поставки официально не подтверждали (и даже если они есть, вряд ли будут их подтверждать), так что просто ждем – появятся ли дроны из Ирана на фронте или нет.
Нельзя исключать, что это пока что просто вброс, чтобы прощупать реальный уровень продвижения вопроса о поставках иранских БПЛА в РФ.
Лично мою позицию вы знаете – в условиях необходимости наращивания количества ударных и разведывательных дронов на обширном ТВД, возможная закупка необходимого за рубежом, более чем оправдана, вкупе с наращиванием собственного производства. Иран и Китай тут лучшие варианты, потому что при необходимости, они знают как положить с прибором на истерики США и обойти санкционные режимы.
Идеальный вариант – закупка крупной партии на старте + развертывание совместного производства на территории РФ.
В Иране распространяется информация о смерти одного из руководителей ракетной и беспилотной программы страны Саида Тамардара Мутлака. Его могли убить израильские спецслужбы. Об этом сообщает израильское издание The Jerusalem Post со ссылкой на отчет иранской диссидентской группы.
Согласно сообщению, он погиб несколько дней назад в городе Шираз на юге Ирана. Иранские власти не хотели, чтобы новость о смерти стала общеизвестной и угрожали семье Мутлака, чтобы те не делились информацией об этом.
Официальная реакция иранских властей пока что не поступала, однако 23 июля в МИД страны заявили, что “трусливое убийство героев нашего научного мастерства не помогло закулисным террористам достичь своих целей”.
22 июля стало известно, что Израиль атаковал завод по сбору иранских беспилотников в Сирии и уничтожил склад. Авиаудар пришелся по территории мастерской рядом с Дамаском, где производились БПЛА.
23 июля израильский журналист Атилла Сомфалви рассказал, что разведка “Моссад” помогла вычислить российских агентов в Украине. По его информации, спецслужбы нескольких стран участвовали в поиске российских пособников в Киеве.
Тем временем украинских СМИ сообщают, что Иран передал России боевые беспилотники Shahed-129, они поедут к границе с Украиной.