Активизация капиталов европейской аристократии, разворот Эр-Рияда и новые торговые пути для России
- 0:50 Загадочный уход Синдзо Абэ. Почему никто не приехал на похороны экс-лидера Японии?
- 11:34 Как связаны практически единовременный уход Джоносона, «наезды» на Шольца, Макрона и Байдена, убийство Абэ, попытка ухода президента Эстонии, и уход со второй попытки премьера Италии Марио Драги?
- 24:37 Почему евролидеры не отменяют продвижение экоповестки несмотря на энергетический и продовольственный кризис в Европе?
- 30:20 Кризис на Шри-Ланке, почему сбежал президент?
- 33:45 Почему саудовцы дали отворот-поворот Байдену?
- 45:10 Встреча в Тегеране в «астанинском формате» – о чём договорились лидеры России, Ирана и Турции?
- 52:55 Почему Игорь Стрелков стал популярен в украинском интернете?
- 1:16:30 С какой целью мировое сообщество признало Иерусалим столицей Израиля?
Об этом говорим с аналитиком Игорем Нагаевым. Ведущая – Анна Скок.
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