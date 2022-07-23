Новая реальность, самоорганизация и управление будущим
Построение нового общества невозможно без появления новой элиты, объединяющей людей для решения важнейших задач и принятия исторических вызовов. Какой она будет, какие принципы отбора будут использоваться при её формировании, как не повторить ошибки прошлого и устоять перед искушениями настоящего — рассказывает, в рамках июньского заседания “Клуба Правильных Людей” — Георгий Геннадьевич Малинецкий, вице-президент Нанотехнологического общества России.
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Бг-г. Два картавых молодца из ларца..