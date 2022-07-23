Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Новая реальность, самоорганизация и управление будущим

9 1

Построение нового общества невозможно без появления новой элиты, объединяющей людей для решения важнейших задач и принятия исторических вызовов. Какой она будет, какие принципы отбора будут использоваться при её формировании, как не повторить ошибки прошлого и устоять перед искушениями настоящего — рассказывает, в рамках июньского заседания “Клуба Правильных Людей” — Георгий Геннадьевич Малинецкий, вице-президент Нанотехнологического общества России.

Полное видео (57 мин.) по ссылке: https://nday.club/v/4t98s2-dtv. Бесплатно — при условии регистрации.

Канал ДЕНЬ на других платформах

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru

Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.

#ДеньТВ #элиты #общество #Малинецкий #Перетолчин #КПЛ
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DDoM1QIvMng
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
О современной ситуации в мире в преддверии новой эры. Часть 2
Восстание против Машины
Историческая катастрофа России конца XX начала XXI столетия. Глава 1. (Продолжение 2) Национально-демографический социальный паразитизм.
Двуликий Янус СМИ
О субъектности стратегического развития России
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru