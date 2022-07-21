ЦЕРКОВЬ. КРИТИКА. ИДЕАЛИСТ И МАТЕРИАЛИСТ (Сёмин, Архипов) // 12 сцена
Обсуждаем, может ли материалист верить в Бога, Церковь – бороться с системой, а богослов защищать страну.
00:00 – ИНТРО
00:58 – Трагедия как причина веры в Бога
06:36 – Как помочь нашему каналу?
07:38 – Материализм и идеализм
16:45 – Русская Православная Церковь и коммунизм
36:30 – Церковь «насаждает мракобесие»?
53:16 – «Больше храмов – меньше больниц?»
1:08:37 – «Церковь не смогла заменить партию»
1:13:13 – Должна ли Церковь бороться за права угнетенных?
1:21:05 – Может ли христианин быть коммунистом?
1:28:50 – Возрождение СССР?
1:33:07 – Национальная идея России
1:36:53 – Главная претензия Сёмина к Церкви
1:42:57 – О смерти