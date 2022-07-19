Владимир Маяковский. Страницы творчества (1977)
Владимир Маяковский. Страницы творчества
Год производства: 1977
О творчестве поэта Владимира Маяковского. В передаче использованы фрагменты фильмов: “Чукоккала”, "#Маяковский с нами", “Живой Маяковский", "Маяковский делает выставку", “Ильинский о Маяковском”. Вспоминают мать поэта А.А.Маяковская, поэт К.#Чуковский, актер И.#Ильинский, писатели Н.#Асеев, А.#Фадеев, поэт А.#Сурков. Стихотворения читает актер Василий #Лановой.
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