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На краю земли, 1972 (Сергей Михалков)

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Фильм рассказывает о подвиге красноармейцев во времена гражданской войны на Камчатке. Сергей Михалков со-режиссер и участник фильма.

Дальневосточная студия кинохроники, 1972 г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SK7vLNI4fak
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