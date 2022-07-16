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Третья Волна. Глобальное размножение

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https://artic.contentdm.oclc.org/digital/collection/mqc/id/5808/rec/16
https://old.inliberty.ru/library/457-urbanizaciya-kak-spontannyy-poryadok
https://elementy.ru/trefil/50/Eksponentsialnyy_rost
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RJJkIIZx8DU
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