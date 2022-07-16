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Любовь моя – горы, 1973

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Фильм рассказывает о необычном хобби Галины Рожальской – диспетчере Челябинского металлургического завода.

Челябинское телевидение, 1973 г.
Фильм из коллекции Музея ЧМК https://vk.com/metmz
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RmoxI5BBgPs
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