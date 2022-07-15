Все мероприятия отыграны, проекты сданы, а чемоданы собраны — пора домой. Три недели ребята из самых разных уголков страны и ближнего зарубежья провели в самом крупном международном детском центре на смене «Культурный код Артека».

Около 3,2 тысяч детей собралось на площади перед корпусом «Вожатый», чтобы посмотреть на традиционный завершающий масштабный спектакль в рамках «Встречи перед расставанием». Школьники России, Казахстана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, а также Луганской и Донецкой народных республик попрощались с новыми товарищами, сотрудниками и самим детским центром. На последней встрече ребятам показали музыкальный спектакль «Сказ о том, как Иван Царевич себе жену нашел». В постановке о настоящей любви и дружбе сыграли вожатые и выпускники седьмой смены. Они подарили всему «Артеку» песни, танцы и новые впечатления.

Гостем «последнего звонка» стал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, он напомнил детям, что любовь к родителям, семье, друзьям — самый важный аспект в жизни человека, которые движем миром. Главный по образованию пожелал ребятам не останавливаться на достигнутом и развиваться дальше.

По традиции прощальное слово сказал директор МДЦ Константин Федоренко, он также напомнил, что семья в жизни человека — одна из самых важных ценностей, а также отметил, что верит — ребята обязательно вернутся сюда и на другие смены: «За смену «Артек» стал вашей семьей – вы нашли здесь друзей, наставников, научились новому».

В течение смены жители центра приняли участие во множестве мероприятий. Они попробовали себя в различных видах творчества на «Фестивале искусств» в традиционном «Городе мастеров» и посоревновались в творческих конкурсах. Посетили юбилейный тридцатый кинофестиваль «Алые паруса в Артеке» имени Василия Семёновича Ланового. Станцевали на «Ромашковом балу» и сыграли в театральной постановке «Образ Петра-полководца». Ещё одной фишкой смены стала программа, посвящённая Саманте Смит — девочке из США, которая написала письмо Никите Хрущову и приехала в Советский Союз.

«Смена прошла очень интересно. Мне запомнились соревнования туротрядов и конкурс визиток, где каждый отряд показывал что-то интересное», — делится воспитанница лагеря «Хрустальный» и участница конкурса «Звезда Артека» Дарья Куликова.

За три недели ребята стали большой и дружной семьёй. Всё время они находились вместе: посещали мероприятия, ходили на дополнительное образование и творческие кружки, ели за одним столом.

В течение смены дети ели здоровую и сбалансированную пищу, которую готовили заботливые сотрудники комбината питания. А на разнообразном «шведском столе» ребята могли выбрать для себя что-либо по своему вкусу. Нужна добавка? Не вопрос! Повара всегда положат пойдут навстречу, если ребёнок не наелся. А какие здесь десерты! Венские вафли, испчеенные у тебя на глазах, шоколадные фонтаны, свежие фрукты. При этом вся пища полезная, качественная и приготовлена по всем нормам Роспотребнадзора. Артековцам посчастливилось самим научиться готовить сырники на мастер-классе у поваров комбината питания. Теперь ребята могут радовать подобными лакомствами своих родных и близких.

«Блин! Самые вкусные сырники – это сырники из Артека! Я надеюсь, на них есть рецепт», — делится впечатлением от десертов столовых детского центра Полина Кирьянова.

Тем временем ребята уже собрали свои чемоданы и покидают «Артек». Их место займут участники новой смены «”Артек” собирает друзей», которая продлится с 16 июля по 5 августа.