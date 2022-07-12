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“Командование приказывало бить по мирным”

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1Pew1hv6HZE
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 24768 20682
    марина 41 мин. назад

      Закономерно.Понятно, что Джонсон с Зелей из последних сил пытаются еще и еще раз ставить на зеро
      не получилось передислоцировать и утилизировать проамериканские кадры ВСУ на Донбассе, теперь создают повод наоборот — перебросить на юг побольше небоеспособных тербатов и резервистов, чтобы подставить их под удары и обвалить южный фронт не мытьем, так катаньем
      ну и провоцировать наступление ВС РФ обстрелами Херсона и Мелитополя из дальнобойных западных РСЗО
      плюс массированное обострение информвойны, расчехлили всех от Шария и Монтян до консервов в российском информполе для нагнетания истерии от во-вот Третьей мировой до всепропало-гипсснимают
      П.С. Все нагнетают для чего -т о ,у нас даже изобразили маленькоееееее учение в Гомельской области ,что даст повод АГЛ упрекать др.в непомощи РФ.
      Так для чего инфополе нагнетает ,а на паркеетах в москве и стадионах питера идут как всегда увесилительные действия ,где уже Ваня Ургант ведет шоу и шутит ,типа “вместе не фотографируемся ,камеры следят…”израильские граждане из БИ поют для патриотов РФ..И нам говорит все равно ,что орут фанаты ,все оплачено по предоплате чиновниками…Так что готовит ГД и СФ для народа жизнеутверждающего..ПАринять на спину братцев украины и тянуть дальше лямку ,пока организаторы войнушки танчат…

    • 480 320
      Sibiryak 28 мин. назад

        почему укры уничтожают украинцев? да потому что у их тоже спецоперация, типа кто остался под лндр тот не их. блин, что то мне эта война всё больше и больше не нравится
        ну ладно путин, а что днр не наступает, почему вояки днр подставляют своих родных под уничтожение?

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