Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:
Закономерно.Понятно, что Джонсон с Зелей из последних сил пытаются еще и еще раз ставить на зеро
не получилось передислоцировать и утилизировать проамериканские кадры ВСУ на Донбассе, теперь создают повод наоборот — перебросить на юг побольше небоеспособных тербатов и резервистов, чтобы подставить их под удары и обвалить южный фронт не мытьем, так катаньем
ну и провоцировать наступление ВС РФ обстрелами Херсона и Мелитополя из дальнобойных западных РСЗО
плюс массированное обострение информвойны, расчехлили всех от Шария и Монтян до консервов в российском информполе для нагнетания истерии от во-вот Третьей мировой до всепропало-гипсснимают
П.С. Все нагнетают для чего -т о ,у нас даже изобразили маленькоееееее учение в Гомельской области ,что даст повод АГЛ упрекать др.в непомощи РФ.
Так для чего инфополе нагнетает ,а на паркеетах в москве и стадионах питера идут как всегда увесилительные действия ,где уже Ваня Ургант ведет шоу и шутит ,типа “вместе не фотографируемся ,камеры следят…”израильские граждане из БИ поют для патриотов РФ..И нам говорит все равно ,что орут фанаты ,все оплачено по предоплате чиновниками…Так что готовит ГД и СФ для народа жизнеутверждающего..ПАринять на спину братцев украины и тянуть дальше лямку ,пока организаторы войнушки танчат…
почему укры уничтожают украинцев? да потому что у их тоже спецоперация, типа кто остался под лндр тот не их. блин, что то мне эта война всё больше и больше не нравится
ну ладно путин, а что днр не наступает, почему вояки днр подставляют своих родных под уничтожение?