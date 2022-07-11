Музыкальная гостиная. Сергей Лемешев о романсах Петра Чайковского (1972)
Музыкальная гостиная. О романсах Петра Чайковского рассказывает и исполняет их выдающийся певец, народный артист Советского Союза Сергей Лемешев. Ведущая – музыковед Ольга Доброхотова.
Главная редакция музыкальных программ 1972
Автор сценария – Владимир Белоусов
Режиссер – Борис Лазарев
#МузыкальнаяГостиная #СергейЛемешев #ОльгаДоброхотова #чайковский
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