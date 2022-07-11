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Музыкальная гостиная. Сергей Лемешев о романсах Петра Чайковского (1972)

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Музыкальная гостиная. О романсах Петра Чайковского рассказывает и исполняет их выдающийся певец, народный артист Советского Союза Сергей Лемешев. Ведущая – музыковед Ольга Доброхотова.

Главная редакция музыкальных программ 1972
Автор сценария – Владимир Белоусов
Режиссер – Борис Лазарев

#МузыкальнаяГостиная #СергейЛемешев #ОльгаДоброхотова #чайковский

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fsD42EQ05fY
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