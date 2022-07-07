«Железные люди» Наполеона. Кирасиры французской армии/Сабир Еникеев и Егор Яковлев
Продолжение разговора о Великой Армии Наполеона. В этот раз Егор Яковлев и молодой историк Сабир Еникеев беседуют о французской кавалерии.
К сожалению, в середине 27-й минуты есть технический сбой, произошедший на стороне ютьюб. Приносим извинения, друзья.
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #наполеон #СабирЕникеевЦИ
Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/3235
Предыдущее видео цикла: https://youtu.be/cS3hU0IeHGE
Сообщество Сабира Еникеева «Галльский всадник»: https://vk.com/eques_gallicus
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