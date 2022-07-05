Главная » Видео, Политика, Экономика

Мы делили триллион: Рекордные Дивиденды Газпром ОТОШЛИ ГОСУДАРСТВУ | Геоэнергетика Инфо

7 1

Мы делили триллион: Рекордные Дивиденды Газпром ОТОШЛИ ГОСУДАРСТВУ. Александр Фролов и Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Власти решили изъять половину прибыли #газпром  в виде налогов. Прибыль компании также пойдет на газификацию и инвестпрограмму. Власти заблокировали выплату дивидендов «Газпрома», решив изъять ₽1,24 трлн в виде налогов
«Газпром» впервые с 1998 года не заплатит годовые дивиденды. Вместо этого правительство, контролирующее более 50% компании, решило направить половину ее прибыли за 2021 год, или 1,24 трлн руб., на выплату дополнительных налогов

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NLSCXJjEsGQ
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Чем больше у Сбера прибыли, тем больше денег высосано из реального сектора
Послание Президента Федеральному Собранию
Степан Демура: «Система готова практически схлопнуться...»
Краткая аналитическая справка по сделке ОПЕК+
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 17319 15769
    Руса час назад

      Хорошее решение государства в интересах нацбезопасности и
      экономической устойчивости всей страны.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru