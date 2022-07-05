Мы делили триллион: Рекордные Дивиденды Газпром ОТОШЛИ ГОСУДАРСТВУ | Геоэнергетика Инфо
Мы делили триллион: Рекордные Дивиденды Газпром ОТОШЛИ ГОСУДАРСТВУ. Александр Фролов и Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Власти решили изъять половину прибыли #газпром в виде налогов. Прибыль компании также пойдет на газификацию и инвестпрограмму. Власти заблокировали выплату дивидендов «Газпрома», решив изъять ₽1,24 трлн в виде налогов
«Газпром» впервые с 1998 года не заплатит годовые дивиденды. Вместо этого правительство, контролирующее более 50% компании, решило направить половину ее прибыли за 2021 год, или 1,24 трлн руб., на выплату дополнительных налогов
Хорошее решение государства в интересах нацбезопасности и
экономической устойчивости всей страны.