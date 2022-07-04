Поэзия. Александр Твардовский. Читают Глузский, Щербаков, Коршунов и Фролов (1985)
Поэзия. Александр Твардовский
Стихи и статьи Александра Твардовского читают актеры Михаил Глузский, Борис Щербаков, Александр Коршунов и Геннадий Фролов.
Главная редакция литературно-драматических программ, 1985
Автор сценария – Андрей Турков
Режиссер – Алла Супроненко
Режиссер – Лев Елагин
Оператор – Борис Лазарев
Художник – Станислав Морозов
Актер – Михаил Глузский
Актер – Александр Коршунов
Актер – Борис Щербаков
Актер – Геннадий Фролов
#гостелерадиофонд #АлександрТвардовский #ЛитературныеЧтения #поэзия
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