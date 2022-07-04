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Поэзия. Александр Твардовский. Читают Глузский, Щербаков, Коршунов и Фролов (1985)

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Поэзия. Александр Твардовский
Стихи и статьи Александра Твардовского читают актеры Михаил Глузский, Борис Щербаков, Александр Коршунов и Геннадий Фролов.

Главная редакция литературно-драматических программ, 1985

Автор сценария – Андрей Турков
Режиссер – Алла Супроненко
Режиссер – Лев Елагин
Оператор – Борис Лазарев
Художник – Станислав Морозов
Актер – Михаил Глузский
Актер – Александр Коршунов
Актер – Борис Щербаков
Актер – Геннадий Фролов

#гостелерадиофонд #АлександрТвардовский #ЛитературныеЧтения #поэзия

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HBsfI5VL9FQ
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