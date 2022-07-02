Правда об пакте Молотова-Риббентропа. Константин Залесский
Какую роль сыграл пакт Молотова Риббентропа? Можно ли было избежать Второй Мировой войны? Беседуем с автором книги «Третий рейх без прикрас» Константином Залесским.
Книга «Третий Рейх без прикрас.» Залесский К.А. https://den-magazin.ru/utm/1294
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