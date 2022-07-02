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1974. Югославия на снимках Пола Алмези

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01. Три молодые женщины в традиционной одежде. Марибор, Словения
01. Три молодые женщины в традиционной одежде. Марибор, Словения

02. Шарманщик держит свою шарманку рядом с птичьей клеткой и мальчиком на тротуаре в Мариборе, Словения.png
02. Шарманщик держит свою шарманку рядом с птичьей клеткой и мальчиком на тротуаре в Мариборе, Словения

03. Поля в Мариборском районе.png
03. Поля в Мариборском районе

04. Пейзаж югославской провинции Черногории близ Цетине.png
04. Пейзаж югославской провинции Черногории близ Цетине

05. Сельская местность в Красе, Черногория.png
05. Сельская местность в Красе, Черногория

06. Дорога из Подгорицы (Титоград) в Котор. Черногория.png
06. Дорога из Подгорицы (Титоград) в Котор. Черногория

07. Сельская местность Черногории недалеко от Динарских Альп.png
07. Сельская местность Черногории недалеко от Динарских Альп

08. Центр Загреба. Хорватия.png
08. Центр Загреба. Хорватия

09. Дубровник. Хорватия.png
09. Дубровник. Хорватия

10. Дубровник (1).png

11. Дубровник. Хорватия (2).png

12. Дубровник. Хорватия (3).png

13. Большой апельсиновый сад недалеко от Сплита, Хорватия.png
13. Большой апельсиновый сад недалеко от Сплита, Хорватия

14. Арочный каменный мост в долине реки Дрина, район Баина-Башта, Сербия.png
14. Арочный каменный мост в долине реки Дрина, район Баина-Башта, Сербия

15. Буксир тянет баржу по реке Сава, мимо набережной Белграда.png
15. Буксир тянет баржу по реке Сава, мимо набережной Белграда

16. Вид на набережную реки Сава в Белграде.png
16. Вид на набережную реки Сава в Белграде

17. Набережная Сары в сербской столице Белграде.png
17. Набережная Сары в сербской столице Белграде

18. Гавань в Белграде.png
18. Гавань в Белграде

19. Белград.png
19. Белград

20. Белград (2).png

21. Здание парламента в Белграде.png
21. Здание парламента в Белграде

22. Церковь Святого Марка в Белграде.png
22. Церковь Святого Марка в Белграде

23. Югослав в традиционной одежде.png
23. Югослав в традиционной одежде
Источник: https://humus.livejournal.com/8479048.html
Метки: история, фото, югославия
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