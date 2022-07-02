1974. Югославия на снимках Пола Алмези
01. Три молодые женщины в традиционной одежде. Марибор, Словения
02. Шарманщик держит свою шарманку рядом с птичьей клеткой и мальчиком на тротуаре в Мариборе, Словения
03. Поля в Мариборском районе
04. Пейзаж югославской провинции Черногории близ Цетине
05. Сельская местность в Красе, Черногория
06. Дорога из Подгорицы (Титоград) в Котор. Черногория
07. Сельская местность Черногории недалеко от Динарских Альп
08. Центр Загреба. Хорватия
09. Дубровник. Хорватия
13. Большой апельсиновый сад недалеко от Сплита, Хорватия
14. Арочный каменный мост в долине реки Дрина, район Баина-Башта, Сербия
15. Буксир тянет баржу по реке Сава, мимо набережной Белграда
16. Вид на набережную реки Сава в Белграде
17. Набережная Сары в сербской столице Белграде
18. Гавань в Белграде
19. Белград
21. Здание парламента в Белграде
22. Церковь Святого Марка в Белграде
23. Югослав в традиционной одежде