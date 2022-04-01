1974. Югославия на снимках Пола Алмези
01. Три молодые женщины в традиционной одежде. Марибор, Словения
02. Шарманщик держит свою шарманку рядом с птичьей клеткой и мальчиком на тротуаре в Мариборе
03. Поля в Мариборском районе
04. Югослав в традиционной одежде
05. Македонцы
11. Македонская деревня
13. Сушка табака в македонской деревне
14. Жители деревни обмолачивают пшеницу недалеко от города Скопье в югославской Македонии
15. Большой апельсиновый сад недалеко от Сплита в Хорватии
16. Вид на черепичные крыши Дубровник
17. Вид с крыши хорватского города Дубровник
18. Дубровник
20. Центр Загреба
21. Пейзаж Черногории близ Цетине
22. Вид на устье реки в Черногории
23. Дорога из Подгорицы (Титоград) в Котор в Черногории
24. Сельская местность в Черногории недалеко от Динарских Альп
25. Сельская местность, Черногория
26. Арочный каменный мост в долине реки Дрина, район Баина-Башта. Сербия
27. Белград. Набережная
28. Вид на набережную реки Сава в Белграде
29. Буксир тянет баржу по реке Сава, мимо набережной Белграда
30. Белград
31. Порт в Белграде
32. Здание парламента в Белграде
33. Центр Белград
34. Церковь Святого Марка в Белграде