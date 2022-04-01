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1974. Югославия на снимках Пола Алмези

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1974. Три молодые женщины в традиционной одежде. Марибор, Словения
01. Три молодые женщины в традиционной одежде. Марибор, Словения

02. Шарманщик держит свою шарманку рядом с птичьей клеткой и мальчиком на тротуаре в Мариборе.png
02. Шарманщик держит свою шарманку рядом с птичьей клеткой и мальчиком на тротуаре в Мариборе

03. Поля в Мариборском районе.png
03. Поля в Мариборском районе

04. Югослав в традиционной одежде.png
04. Югослав в традиционной одежде

05. Македонцы.png
05. Македонцы

06. Македонцы.png

07. Македонцы.png

08. Македонцы.png

09. Македонцы.png

10. Македонцы.png

11. Македонская деревня.png
11. Македонская деревня
12. Македонская деревня.png

13. Сушка табака в македонской деревне.png
13. Сушка табака в македонской деревне

14. Жители деревни обмолачивают пшеницу недалеко от города Скопье в югославской Македонии.png
14. Жители деревни обмолачивают пшеницу недалеко от города Скопье в югославской Македонии

15. Большой апельсиновый сад недалеко от Сплита в Хорватии.png
15. Большой апельсиновый сад недалеко от Сплита в Хорватии

16. Вид на черепичные крыши Дубровника.png
16. Вид на черепичные крыши Дубровник

17. Вид с крыши хорватского города Дубровник.png
17. Вид с крыши хорватского города Дубровник

18. Дубровник.png
18. Дубровник

19. Дубровник.png

20. Центр Загреба.png
20. Центр Загреба

21. Пейзаж югославской провинции Черногории близ Цетине.png
21. Пейзаж Черногории близ Цетине

22. Вид на устье реки в югославской провинции Черногория.png
22. Вид на устье реки в Черногории

23. Дорога из Подгорицы (Титоград) в Котор в Черногории.png
23. Дорога из Подгорицы (Титоград) в Котор в Черногории

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24. Сельская местность в Черногории недалеко от Динарских Альп

25. Сельская местность, Черногория.png
25. Сельская местность, Черногория

26. Арочный каменный мост в долине реки Дрина, район Баина-Башта. Сербия.png
26. Арочный каменный мост в долине реки Дрина, район Баина-Башта. Сербия

27. Белград. Набережная.png
27. Белград. Набережная

28. Вид на набережную реки Сава в Белграде.png
28. Вид на набережную реки Сава в Белграде

29. Буксир тянет баржу по реке Сава, мимо набережной Белграда.png
29. Буксир тянет баржу по реке Сава, мимо набережной Белграда

30. Белград.png
30. Белград

31. Порт в Белграде.png
31. Порт в Белграде

32. Здание парламента в Белграде.png
32. Здание парламента в Белграде

33. Центр Белграда.png
33. Центр Белград

34. Церковь Святого Марка в Белграде.png
34. Церковь Святого Марка в Белграде
Источник: https://humus.livejournal.com/8325375.html
Метки: история, фото, этнография, югославия
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