Запад использует жителей Украины как расходный материал в попытках сдержать Россию. Об этом накануне вечером заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в штаб-квартире Службы внешней разведки (СВР) по случаю столетия российской нелегальной разведки.

«Обстановка в мире остаётся сложной и очень динамичной. Нам приходится решать нестандартные задачи со многими неизвестными, отвечать на вызовы, в которых велик фактор неопределённости. В этой ситуации приоритетом для СВР и других наших спецслужб является стратегическое прогнозирование международных процессов. И такой анализ должен быть реалистичным, объективным, базироваться на достоверной информации и самом широком круге надёжных источников. Нельзя, что называется, выдавать желаемое за действительное», – подчеркнул глава государства.

Путин заявил, что коллективный Запад «загнал себя в ловушку и в своих действиях исходит из того, что их модели либерального глобализма нет никакой альтернативы». «А эта модель – будем называть вещи своими именами – является всё тем же обновлённым изданием неоколониализма, ничем иным, миром по-американски, миром для избранных, в котором права всех остальных попросту попираются, – указал он. – Наглядное подтверждение тому – судьба многих стран и народов Ближнего Востока, других регионов мира, а сегодня – и миллионов людей на Украине, которых Запад просто цинично использует как расходный материал в геополитических играх, в своих попытках “сдержать” Россию. Кстати говоря, что такое “сдержать”? Просто не дать нам развиваться нужными нам темпами и на нужной нам основе традиционных ценностей. В этом и заключается “сдерживание”. Какое же это сдерживание? Это просто борьба с Россией».

По словам российского лидера, Запад пытается игнорировать «формирование многополярного мироустройства» и стремится «любыми средствами сохранить своё доминирование». «Такой догматизм, груз прошлого, нежелание смотреть правде в глаза неизбежно повышает риск дальнейших непродуманных, импульсивных действий со стороны Запада, – отметил он. – Но одновременно эта ситуация открывает для России и наших единомышленников [возможности] в мире – а вы знаете, что таких единомышленников у нас очень много. Некоторые боятся, правда, голову поднять и сказать об этом вслух, но думают с нами примерно в одинаковом режиме, думают, как мы, на самом деле. Их много, этих единомышленников, стран и людей, народов, которые хотят идти собственной дорогой, основанной на принципах подлинной многосторонности».

«Сегодня же хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, главным является многополярность. Хочу подчеркнуть, что многополярность в нашем понимании – это прежде всего свобода. Свобода стран и народов, их естественное право на свой путь развития, на сохранение своей самобытности и уникальности. В такой модели мироустройства не может быть места диктату, навязанным кем-то шаблонам, идеям исключительности отдельных стран или каких-то даже блоков», – заявил Путин.

Говоря о главных задачах СВР, президент подчеркнул: внешняя разведка должна видеть общую картину происходящего в мире и «действовать на опережение», своевременно получать сведения о зарубежных военных и геостратегических планах, которые могут угрожать России, содействовать промышленному и технологическому развитию страны, укреплению её оборонного потенциала.

«Под постоянным вниманием должна быть ситуация в глобальной экономике и финансовом секторе. Важно изучать конъюнктуру и основные тенденции на мировых рынках, просчитывать возможные последствия тех шагов и решений, которые затрагивают интересы России и отечественного бизнеса, наши интеграционные и международные проекты», – указал он.

Среди других приоритетов работы СВР Путин назвал также противодействие международному терроризму и обеспечение безопасности российских граждан за границей.

По материалам сайта Президента РФ