Как живут староверы, переехавшие в Россию из Южной Америки
00:00 Староверы вернулись в Россию
04:20 «Редакция» в гостях у Авраама Калугина
07:54 Как Калугины выбирали, где жить?
12:55 На что Авраам потратил 50 млн рублей?
17:50 Мурачевы — одни из первых староверов-переселенцев
23:05 Почему у Мурачевых не заладилось с местными?
27:15 Программа переселения староверов — как она работает?
35:26 С какими проблемами столкнулись староверы?
38:54 Сколько стоит земля в России?
43:57 Кто и как обманул Мурачевых?
55:22 Сыроварня Агриппины: как староверка из Бразилии открыла бизнес в России?
59:58 Появилось ли у староверов чувство дома?
1:03:25 Как староверы пережили ковид?
1:07:38 Почему староверы не отдают детей в школу?
1:13:04 Реутовы — семья современных староверов
1:17:38 Во что одеваются старообрядцы в России?
1:25:50 Легче ли староверам в России найти себе пару?
1:32:01 Кто такой Данила Зайцев, и почему его недолюбливают в общине
1:37:40 Что староверы думают о происходящем в Украине?
1:41:48 Жалеют ли, что переехали?