Африканская проповедь: как жители Уганды становятся староверами
Источник: ria.ru
Самая молодая страна Африки, Уганда, название которой у большинства людей в мире ассоциируется с диктаторским режимом «повелителя всех зверей на земле и рыб в море» Иди Амина, с недавних пор стала одним из центров русского староверия.
Самая молодая страна Африки, Уганда, название которой у большинства людей в мире ассоциируется с диктаторским режимом «повелителя всех зверей на земле и рыб в море» Иди Амина, с недавних пор стала одним из центров русского староверия. Около двух сотен местных христиан молятся по книгам XVII века, крестятся двумя пальцами и восхищаются Владимиром Путиным, уважающим религиозные традиции всех народов России. О том, какими проблемами и надеждами живут африканские старообрядцы и почему соотечественники пугаются их бород, рассказал руководитель миссии Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) в Уганде священник Никола Бобков.
Отец Никола Бобков исповедует прихожан старообрядческого храма в столице Уганды
«Вот первая в Африке старообрядческая кутья (в православной традиции — поминальное блюдо, символизирующее вечную жизнь и воскрешение, обычно это сладкая каша. — Прим. ред.)! Такой традиции здесь никогда не было! Пшеница привезена из России, а мед — уже угандийский. А вот и могила отца Иоакима — первая могила старообрядческого священника в Африке», — рассказывает отец Никола.
Русская православная старообрядческая церковь рассматривает себя как продолжение исторической Русской церкви, существовавшей до проведенных в XVII веке реформ патриарха Никона. В настоящее время она окормляет около миллиона человек, из них около половины живут в России. Традиционно старообрядческими регионами считаются Поволжье, Центральная Россия, Урал, Поморье и Сибирь, в меньшей степени — Дальний Восток, Кавказ и Дон. Примерно 300 тысяч прихожан РПСЦ проживают в СНГ, 200 тысяч — в Румынии и 15 тысяч — во всем остальном мире. На 2005 год Церковь насчитывала 260 зарегистрированных общин.
Суровые условия
Угандийский священник Иоаким Киимба, который привел прихожан своего храма к русским староверам и создал в столице Уганды Кампале медучилище для сирот, скончался от тяжелой болезни в 2015 году. Его тезка, отец Иоаким Валусимби, провел два года в плену у повстанческих группировок, воюющих на границе с Южным Суданом. Спастись ему удалось, по словам Бобкова, лишь чудом. В соответствии со старообрядческими канонами его пришлось заново крестить — староверы, в отличие от многих современных Церквей, признают таинство Крещения только в том случае, если христианина полностью, с головой, троекратно погрузили в воду. Отца Иоакима же крестили, поливая водой.
Старообрядческий храм в столице Уганды
«Просто не нашлось достаточно большой бочки, чтобы его в нее засунуть», — смеется глава миссии.
Однако соблюсти это ритуальное требование в Африке не так-то просто. И не только из-за отсутствия подходящей по объему купели. Многие местные жители очень боятся воды, им нужно немалое мужество, чтобы просто в нее залезть: в представлении африканцев открытый водоем — это место жительства опасных рептилий.
«Древлее благочестие»
Община староверов существует в столице Уганды с начала 1990-х годов. Прихожане Киимбы начали искать «настоящую Церковь», потому что в Александрийском патриархате (канонической территорией в православном мире считается Африка. — Прим. ред.) их не устраивали новостильный (совпадающий со григорианским, по которому живет светский мир сегодня. — Прим. ред.) календарь и общение с католиками и протестантами. Русская православная церковь, по их мнению, тоже активно участвовала в диалоге с западными христианами, и ее решили не тревожить.
В итоге в центре африканского континента появились девушки в длинных старообрядческих платках и мужчины с бородами. Последним, правда, тяжело: их часто принимают за сторонников радикального ислама, поэтому для всех, кроме священников, ношение бород стало необязательным. Платки тоже быстро со строго белых сменились разноцветными, в местном стиле, — «женщинам так больше нравится, зачем напирать?»
Служба в старообрядческом храме в столице Уганды.
Старообрядцы почувствовали себя в центре внимания в начале лета, когда глава российского государства впервые за 350 лет посетил московскую Рогожскую слободу в Москве — исторический и духовный центр «древлего благочестия». Владимир Путин поздравил главу РПСЦ митрополита Московского и всея Руси Корнилия с днем ангела, а федеральные СМИ назвали визит президента историческим событием.
«О России наши единоверцы в Африке помнят и знают. Говорят, Путин — молодец. Американцев, хоть они и финансируют большинство проектов в Уганде, здесь недолюбливают за те же однополые браки. Слишком уж их образ жизни не вписывается в традиционные представления угандийцев», — отмечает глава старообрядческой миссии.
Социально-экономическая миссия
Одна из крупных российских компаний жаловалась на то, что её офис в столице Уганды регулярно забрасывали камнями. Руководство недоумевало: компания платила все налоги, наладила хорошие отношения с властями. Но менеджеры не поняли одной очень важной особенности континента: в Африке принято что-то делать для местных жителей, почти поголовно живущих за чертой бедности.
А отец Никола мечтает построить в Уганде куриную ферму. Яйцо здесь — деликатес, поэтому проект позволит заработать немного денег общине и даст возможность местным жителям найти себе неплохое занятие. На это, по его расчетам, нужно всего около 13 тысяч долларов (полтора миллиона рублей), но пока таких денег у старообрядцев нет.
«Мне долго говорили про социально-экономическую миссию, а я не мог понять, что это. Оказывается, это наследие западной христианской традиции… Помимо веры надо принести ещё что-то и для них самих (местных жителей. — Прим. ред.), что-то значимое. Сама страна очень бедная, и подняться человеку непросто. Те, кто поднимается, нанимают людей и говорят: «Ты сделай, а я потом заплачу». А «потом» — это как у нас в 90-е годы, то есть никогда», — сетует священник.
Старообрядцы в Уганде надолго, и они этого не скрывают. После седьмой поездки в Африку отец Никола говорит, что наконец местные христиане стали ему доверять. «Мы понимаем, что ещё должно пройти лет 10-20, прежде чем нашу веру воспримут во всей полноте. Но ведь и при князе Владимире не все сразу стали христианами и молились вовсе не таким сложным уставом, как в Византии. А посмотрите: сейчас в России молятся больше, чем в Греции! У африканцев есть огромное стремление найти истину, первоисточник. Как же так: в мире столько Церквей, и все говорят об истинности своей веры. Значит, где-то должна быть одна настоящая», — заключает отец Никола.
Источник: nstarikov.ru
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Просто поражает упрямая тупость авторов, целенаправленно путающих староверов со старообрядцами… Старовер – от слов Старая Вера, т.е. Изначальная Вера, существовавшая до появления нынешних религий мира.
Староверие идет со времён Тары, т.е. С Таро Ве (направление) Рие.
Ещё староверов христиане, по своей зашоренности, называют язычниками
Ведичество или староверие – это Вера наших предков и пращуров. Человек, как и многое другое является частью Мироздания, а в Мироздании ничего не создано попусту, у всего существует своё предназначение.
В своё время наши предки считали себя Даждьбожьими внуками, правнуками Сварога, и праправнуками Вышеня, которые знали абсолютно всё про существующие законы Мироздания. Однако за прошедшие века славяне забыли о своей вере и о силе своего Духа, и то что «Аз» – есть Бог, который живёт на земле.
Сегодня практически во всех книгах академической истории стародавнюю Русь называют языческой и рассказывают о Старой Вере всякие небылицы.
Однако, на самом деле стародавняя Русь владела высокоморальной, нравственной, космической Ведической Верой. Так наши предки считали себя творцами Мироздания и постоянно взаимодействовали с природой и её стихиями, которые в то время считались проявлением энергии Бога на Земле.
Со временем нагрянула беда, народ поработила Христианская вера и крещение, которые в свою очередь меняли веру людей, тем самым отсекая их от природы. Количество староверов стремительно сокращалось и связь с природой была практически потеряна.
Христианская церковь совершила огромное преступление, и это не только «святая инквизиция» и миллионы загубленных людских жизней в процессе становления христианства, главное преступление – это подмена веры Богу верой в Бога.
До этого наши предки жили в гармонии и согласии с природой. Природа давала им мудрость, уверенность в своих силах, и здоровье. В свою очередь староверы всегда старались оставаться частью природы, её детищем.
Каждый человек при рождении получает определённую долю энергии от природы и Мироздания. Наши предки считали, что Вселенная произошла из тела Первобожества, Рода Небесного-Всебога. А человек есть подобием вселенной и состоит из тех же элементов. В процессе от Рода Небесного произошли остальные Боги и божества Земли. Так все стихии Земли считались отдельными божествами и частью единого Бога. В итоге получалось что земной и небесный мир был тесно связан между собой, поэтому староверы обожествляли практически всё и растения, и животных, и Космос. В то же время человек считался произведением как земных, так и небесных сил и тоже являлся неким божеством.
Старая вера несла в себе гармонию сосуществования человека, Богов и природы. А целью жизни человека была сама жизнь. По представлению наших предков, жизнь давалась человеку для созидания и благополучия его рода, его народа и его Державы. Кроме того, наши предки считали, что жизнь не заканчивалась с концом существования физического тела человека, то есть смертью, жизнь продолжалась, но уже в каком-то другом виде и форме. В священных Ведах писалось, что смерть вы наблюдаете только в окружении, а для себя её не существует. Поэтому наши предки очень любили жизнь и совсем не боялись смерти, так как смерть считалась перерождением из одной формы жизни в другую, и душа со своей кармой переходила в другой мир.
Жизнь, как считалось, была создана для жизни не только в мире Яви, но и для жизни в мире Прави, и мире Нави. Жизнь была дана человеку для тщательного всестороннего изучения себя, и познания Вселенной, как части себя. Человек должен был научиться быть творцом и созидателем, подобно своим Богам и предкам, а также развиваться духовно.
Кроме того, человек должен был прожить жизнь со всеми её радостями и горестями, духовно развиваясь и созидая благо для рода своего, а также для того, чтобы познать смысл жизни, Древнюю мудрость Богов и предков своих.
Неотъемлемой частью Ведичества и Старой веры является стремление человека к познанию самого себя, Древней мудрости и окружающего мира, при этом не навредив себе и окружающему миру.
Познание Древней мудрости, нужно было не для того, чтобы властвовать и повелевать кем-то, чувствуя своё величество, а для того, чтобы понять и осознать свой жизненный путь и своё предназначение на земле.
В отличие от религии и современного религиозного культа, старую веру нельзя принять или отвергнуть. Данная вера существовала и будет существовать независимо от мнения человека. Старая вера – это древнейшая мудрость наших предков, их образ жизни, который нельзя изменить или подстроить под современную жизнь и её политические уставы, науку и религию.
Так Древняя мудрость со своими Ведическими знаниями, которые были описаны нашими предками в Ведах, не подлежат современным критериям, науке и познаниям, которые напрочь деградировали, по сравнению с Древней мудростью, имеющейся в Ведах. Современная наука строиться на материалистических законах, и совершенно не учитывает душевные и духовные явления мира. Она разделяет живые формы существования на подвижные и не подвижные, а также на живую и не живую материю. Современная наука совершенно противоречит Древней мудрости, которая заключается в Ведах и советует не жить по законам, которые создал человек для лишения своей свободы, а жить по законам Бога Единого.
Старообрядцы – люди, почитающие Иисуса Назарянина (Христа) и иудейского божка Иегову-Саваофа-Яхве по христианскому старому обряду до Никоновской реформы. Во времена Никона в 1666 году начались гонения на своих же собратьев по Христу, которые не принимали нововведения. Первым кто отказался принимать нововведения был протопоп Авакум. Всем известно о нововведении трёх перстов, вместо двух, которыми они крестились (два перста были переняты у староверов). Но это было не главное. Самая главная хитрость – это уничтожение ста-рой и введение новой элиты и плюс подмена понятий “Правоверие” на “Православие”. Ведь даже в Четьях минеях (христианские служебники, которые были до появления Библии, которая появилась в конце XVIII, начале XIX веков, как книга, а до этого были Четьи минея) есть фраза: “сего еси исполнена земля роуская, а правоверная вера христианская”, т.е. не православная вера, а правоверная.