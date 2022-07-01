Как работает указ по Сахалину-2
Как работает указ по Сахалину-2
Как конкретно будет работать вчерашний указ по Сахалину-2.
Правительство создаст специальное ООО – нового оператора проекта. Ему передаются все права и обязанности старого оператора в отношениях с контрагентами.
Имущество старого оператора делится на две категории. То имущество, что было создано в рамках реализации СРП, переходит в собственность России и передается в безвозмездное пользование новому ООО. Остальное имущество старой лавки передается новой в собственность.
И вот с долями в уставном капитале этого ООО будет самое интересное. Принцип таков, что они будут переданы акционерам старого оператора пропорционально их пакетам акций. Но есть нюансы.
Отечественный акционер, газпромовская дочка, свою долю получит автоматически. Иностранные для начала должны подать в правительство уведомление о согласии принять свои доли. Правительство по своему усмотрению может дать иностранному акционеру согласие на эту передачу или отказать в ней.
Если иностранный акционер подал это уведомление в месячный срок и получил на него согласие, для него ничего не меняется – он живет как жил и работает как работал. Если не подал либо подал и получил отказ, для него начинается самое интересное.
Доля такого акционера в новом ООО подлежит оценке и продаже российскому юрлицу, отвечающему критериям, которые дополнительно установит правительство. Выручка за эту долю зачисляется инвестору на спецсчет.
Одновременно правительство проводит "финансовый, экологический технологический и иной" аудит деятельности данного инвестора и его персонала. Устанавливает сумму причиненного им ущерба. И списывает эту сумму со спецсчета, оставляя в распоряжении акционера разницу между стоимостью доли и суммой всего, что он навредил. Споры разрешаются арбитражным судом города Москвы.
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Таким образом, РФ может выкинуть из "Сахалина-2" любого иностранного акционера по желанию, если он не отвечает новым критериям.
На всякие "инвестиционные привлекательности" теперь уже можно положить с прибором. Японцы уже напряглись.
Shell, Mitsui и Mitsubishi приехали в Москву, чтобы лично засвидетельствовать свое почтение российскому президенту,когда Путин впервые в 2005 заикнулся о дележе пакета акций и Газпром получил пакет в 51 акцию и стали хоть что -получать ,раньше не копейки
Добавлю лишь, что Shell, Mitsui и Mitsubishi, которым на троих принадлежал весь пакет акций, вели себя довольно бесцеремонно, потому что контракт был составлен таким образом, что о прибыли, на которую претендовала Россия, можно было забыть. То им стулья нужно было купить, то компьютеры, то оборудование — короче, сплошные расходы. Прибыль обещали лет через 20–30.
После того как у «Газпрома» оказались 50% + одна акция, деньги в казну потекли рекой уже со следующего года. Пожалуй, именно после той операции я стал интересоваться персоной президента. Что и говорить, сделано было красиво.
Но в связи с известными событиями Путин(вчера) отобрал у капиталистов уже не половину, а все акции. Если им больше нравится объявлять санкции, а не зарабатывать миллиарды долларов, — пусть объявляют санкции. Тут уж кому что нравится.
«Правительство Российской Федерации создает российское общество с ограниченной ответственностью, которому на основании настоящего указа переходят все права и обязанности «Сахалин энерджи инвестмент компании», — говорится в указе президента.
«Имущество компании, созданное в рамках соглашения, подлежит незамедлительной передаче в собственность Российской Федерации … с одновременной его передачей в безвозмездное пользование на срок, определенный соглашением, обществу», — также указано в документе. Речь идет о новом ООО.
Напомню, «Сахалин-2» — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
Короче, неплохое приобретение. Кто следующий, интересно?