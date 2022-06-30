Североатлантический альянс начал готовиться к противостоянию с Россией ещё в 2014 году, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне вечером на пресс-конференции по итогам второго дня саммита альянса в Мадриде.

«НАТО давно готовилось к этому, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна. Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года. Поэтому мы усилили наше военное присутствие на востоке альянса и НАТО начало вкладывать больше денег в оборону», – сказал он.

Столтенберг также утверждал, что Запад «пытался говорить с Россией» до начала специальной военной операции, но «она решила продолжать реализовывать свои планы».

В то же время генсек НАТО призвал Киев «готовиться к долгой войне», которая «должна закончиться за столом переговоров», но «на условиях Украины», для чего необходимы успехи на поле боя. Поэтому, по его словам, альянс сейчас сконцентрирован на том, чтобы оказать республике летальную и нелетальную военную помощь.

В ответ на прямой вопрос, сможет ли после этого Украина вступить в НАТО, как Финляндия и Швеция, он повторил лишь, что «дверь в НАТО остаётся открытой». «Украина может рассчитывать на нас так долго, как это потребуется», – сказал Столтенберг, подчеркнув, что альянс согласовал всеобъемлющий пакет помощи для Киева.

Говоря о расширении военного блока, Столтенберг сказал, что предстоящее вступление Хельсинки и Стокгольма в альянс послужит сигналом президенту России Владимиру Путину.

«Это противоположно тому, чего он добивался, предлагая в январе соглашение о европейской безопасности. Он хотел меньше НАТО, но теперь президент Путин получит больше НАТО у российских границ», — сказал генсек.

По его словам, членство Финляндии и Швеции в альянсе «изменит всю ситуацию в балтийском регионе»: они «прикроют» Эстонию, Литву и Латвию и позволят усилить присутствие блока в регионе.

Немногим ранее Столтенберг заявил, что «этот саммит примет важные решения для усиления НАТО в более опасном и конкурентном мире, где авторитарные режимы, как Россия и Китай, открыто бросают вызов международному порядку, построенному на правилах».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова генсека, отметил в Telegram: «Йенс Столтенберг отчитывается, что Россия получит больше НАТО у своих границ. Рано радуется. Географию в школе не учил. В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России».

В 2014 году, после госпереворота в Киеве, Украина лишилась Крыма, который по результатам референдума воссоединился с Россией. Тогда же начался вооружённый конфликт между новой украинской властью и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Запад обвинил в происходящем Россию и стал вводить против нашей страны многочисленные экономические санкции. В конце 2021 года Москва потребовала от НАТО прекратить расширение на восток, однако это требование было проигнорировано.

21 февраля 2022 г. президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. США и их сателлиты называют это «неспровоцированной агрессией», вводят в отношении Москвы различные санкции и поставляют Киеву вооружение. РФ продолжает идти к поставленным целям. Российские Вооружённые силы наносят удары по военной инфраструктуре и авиации Украины, гражданскому населению ничего не угрожает. Москва также намерена предать суду военных преступников. Речи об оккупации страны не идёт.

29 июня 2022 г. лидеры НАТО на саммите в Мадриде объявили Россию главной угрозой для альянса.

По материалам ТАСС, РБК, Regnum, РИА Новости, «МК», Telegram, НТВ