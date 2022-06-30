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Центробанк представил новую 100-рублёвую купюру

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Центробанк представил новую 100-рублёвую купюру

Банк России представил модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Она посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Как сообщила пресс-служба регулятора, купюра с усиленной защитой вводится в обращение с 30 июня.

На лицевой стороне банкноты выпуска 2022 года изображён фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на обратной — Ржевский мемориал Советскому солдату.

В бумагу купюры внедрены защитные волокна двух типов: цветные с чередующимися участками красного и синего цветов и волокна серого цвета.

Банкнота содержит QR-код, ведущий на страницу Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности.

«Модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно. Банкноты выпуска 2022 года являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приёму по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг без всяких ограничений. Они будут находиться в обращении наравне с существующими сторублёвыми купюрами образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов», – подчеркнули в ЦБ.

По материалам сайта ЦБ РФ, Ленты.ру

Источник: http://stoletie.ru/lenta/centrobank_predstavil_novuju_100-rublovuju_kupuru_999.htm
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