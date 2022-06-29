5. Ближе всего строению живых тел соответствует грамматическое строение устойчивой группы индоевропейской языковой семьи. Это фузионные, флективные, синтетичные языки, сохранившие до настоящего времени строение праиндоевропейского языка, от которого они произошли. Указание на дополнительные к словарным значениям уточняющие важные характеристики понятий и их связь в единую мысль производится в них преимущественно внутренними изменениями слов, которые добровольно сопрягаются с другими понятиями, склоняются под них.

4. Живое мировоззрение может выстраиваться и выражаться только языком (знаковой системой) отвечающим по своему строению живому телу, организму или общностям живых тел — социальных систем в виде народностей, отдельных или многонациональных народов как российская нация.

2. Целостное живое мировоззрение утверждает, что согласованное гармоничное государственное целое больше суммы характеристик и возможностей своих частей. Наделяет части своими, присущими как целому свойствами, поднимает их уровень до своего системного положения, ускоряет их развитие, выводит на больший духовный, научный, культурный, цивилизационный, технологический, производственный, социальный и иной уровень. Обеспечивает их достойный уровень жизни и уверенность в будущем развитии.

1. Внутренним сущностным онтологическим духовным стержнем, сплачивающим единый русский, а ныне российский многонациональный народ, на котором держится его государственность как равновесие единого порядка и самостоятельности частей, принимавшая в истории разные, зачастую внешне противоположные формы государственного, общественно-политического, идеологического, религиозного, культурного и иного развития, является принцип живой целостности (холизм). Его идеал предполагает органичное нераздельное соборное единство целого при неслиянности частей, добровольно и по внутреннему нравственному кону согласующих свои интересы и цели с другими частями и единым целым.



6. К группе флективных, синтетичных живых языков относятся славянские языки кроме болгарского, включая два прибалтийских языка (литовский и латвийский), эндемичные языки (ирландский, фарерский, албанский, пуштунский), древние языки, использующиеся в особых областях (древнегреческий, латинский, санскрит).



Наиболее развитым языком мирового значения, мировой науки и культуры этого вида является русский язык, насчитывающий около половины млрд слов. Эти языки составляют 0,2 % языков мира. На них говорит только около 4 % землян, половину из которых составляют россияне.

7. В аморфных изолированных языках, где слова не изменяются (китайский, английский), передача дополнительных характеристик к словарным (лексическим) значениям затруднена, поэтому слова в них, как правило, не имеют дополнительных характеристик или имеют их ограниченно.



В рубленых (изолированных), косных (ригидных) аналитических языках построение мысли производится внешним порядком слов и с помощью служебных слов.



Общественное сознание, логика, представление об окружающем мире, идеал социального устройства, цивилизационного строительства, образа будущего у народов, говорящих на языках этих видов соответствует грамматическому строению их языков.

8. Западная модель глобализации внешних правил на основе аналитических языков и косного мышления противоречиями (метафизической рефлексии), не учитывающая субъектность (суверенитет, независимость, интересы и цели) национальных государств, в условиях системного неразрешимого кризиса современной формы глобальной капиталистической системы, проявляющегося в нарастании мировоззренческого, духовного, научного, сырьевого, энергетического, экологического, климатического, финансового, культурного и иных кризисов, вступила в противоречие с национальными интересами большей части государств мира, в том числе России как суверенного независимого государства.

9. Навязываемая силой всему миру и России западная модель глобализации противоречит духовному, мировоззренческому и культурно-цивилизационному коду российской нации, выраженному в строе русского языка, противоречит его образу будущего, миссии российской нации по устроению единого человечества на принципах живого (интегративного) целого.



Навязывание колониальной модели в интересах паразитирующего Запада — это в действительности проявление нацизма и шовинизма.

10. Россия (шире народы Русского мира) не приемлет насилие над суверенными народами, нацизм и шовинизм, которые проявляются в виде санкций и войн. Она предлагает модель единого человечества как мирного сотрудничества народов доброй воли, как живого гармоничного целого, в котором учитываются интересы всех народов и государств. На данном этапе во внешней политике России эта модель формулируется как идея многополярного мира.

11. Русский язык — основа суверенитета и развития многонациональной российской нации.



В раннем детстве язык развивает уникальные нейронные сети и формирует на их основе национальный код сознания, делая ребёнка человеком, т. е. членом культурной языковой общности.



За свойство русского языка при его освоении формировать развитое мышление он признан в нейрофизиологии системообразующим языком мозга.



Изучение живого строения русского языка на всех его уровнях, начиная с азбуки, должно лежать в основе всех культурных, воспитательных и общеобразовательных дисциплин.



Требуется осознать его как основу национального кода, национальной идеи.



Необходимо охранение чистоты русского языка на самом высоком государственном уровне, всенародное изучение его уникального совершенного строения и словарного понятийного состава (корнеслова).

12. Построение мировой цивилизации как мирного соборного сотрудничества народов доброй воли невозможно без использования международного русского языка как совершенного орудия живого целостного мышления.



Требуется не только сбережение, изучение развитых форм русского языка, но и его усиленная глобализация как важнейшего языка международного общения, как наиболее совершенного орудия познания живой природы, человека и общества, как ключа к образу будущего человечества.

Необходима популяризация и распространение русского языка с высоких трибун международных организаций.



Ежегодно 6 июня отмечается День русского языка ООН, который совпадает с днем рождения А.С. Пушкина, внёсшего огромный вклад в современный русский язык.



Мероприятие было учреждено Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в 2010 году.



Для донесения человечеству российского взгляда на понимание многополярного мира необходима государственная политика по распространению русского языка по всему миру.

Андрей Кинсбурский



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