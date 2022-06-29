Расшифровка выброшенных букв алфавита
Забытые буквы азбуки – что они значат, и как, читая их можно узнать об устройстве общества? Об этом беседуют художник-реставратор высшей категории, литератор Игорь Грай и журналист Андрей Фефелов.
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