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Расшифровка выброшенных букв алфавита

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Забытые буквы азбуки – что они значат, и как, читая их можно узнать об устройстве общества? Об этом беседуют художник-реставратор высшей категории, литератор Игорь Грай и журналист Андрей Фефелов.

Смотрите также “Какая каста сейчас у власти в РФ? Брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры в современных реалиях” https://www.youtube.com/watch?v=AzGNQl_H4VQ

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=N43MaHxsbl0
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