Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Цели тайной власти. Валентина Киселёва

8 0

Эксперименты, за которыми могут стоять глобальные, мировые элиты описаны в книге Валентины Киселевой «Пикник на обочине дивного нового мира».

Книга “Пикник на обочине дивного нового мира” , с предисловием О. Четвериковой. Киселева В.Э. https://den-magazin.ru/utm/1296

Канал ДЕНЬ на других платформах

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru

#ДеньТВ #заговор #ВалентинаКиселева
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LgWc-TwbUws
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Тайная война против Советской России. Путь к измене
Маршал СССР Язов: Горбачев — изменник в полном смысле этого слова
МЕЖДУ-СОБОЙЧИК. Как Ротшильды и Рокфеллеры делят Россию
Угроза геноцида. Валентин Катасонов
Панамский скандал и тайный план Давоса-2016. Валентин Катасонов

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru