Цели тайной власти. Валентина Киселёва
Эксперименты, за которыми могут стоять глобальные, мировые элиты описаны в книге Валентины Киселевой «Пикник на обочине дивного нового мира».
Книга “Пикник на обочине дивного нового мира” , с предисловием О. Четвериковой. Киселева В.Э. https://den-magazin.ru/utm/1296
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