«…знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв».

Иоанн Богослов

«Если ты хочешь услышать глупость,

спроси у иностранца, что он думает о России».

Александр С. Пушкин

Вы когда-нибудь напивались до чёртиков? Не в переносном смысле, а в прямом, когда серые черти разного роста появляются и крючат, крючат! Вот и я никогда не доводил себя до такого состояния. Потому придётся поверить психиатрам, которые утверждают, что в определённом состоянии, когда мозг человека отравлен, открывается какой-то невидимый другим, нормальным людям мир. Он ужасен! Нечто подобное происходит и с наркоманами.

Фокус не в том, что есть такой несчастный в деревне, которого знают все и стараются держаться от него подальше, а в другом. Внешний вид чертей, все ужасы одинаковы у бедолаг любой национальности, в любой части света, начиная с нашего крайнего Севера и заканчивая Африкой! Значит, это, что мы не видим в нормальном состоянии, действительно есть!

Сегодняшнее состояние большинства политиков всего мира, на мой взгляд, столь же неприглядно, как и бедолаг с белой горячкой. Про современных западных и говорить не стоит – клиника! А вот насчёт «диагноза» наших, самые видные из которых дружно записались в геополитики, порассуждать необходимо.

Откуда взялась геополитика? Парменид, ученик Платона, потом грек Аристотель… Именно он обратил внимание на превосходство Срединной земли, которая была заселена греками. Не случайно выделяю это слово. Это не те греки, что этнос! Это те, кого в Ведах называют «серыми». В «Велесовой книге», которая описывает события прошлого за последние 20 000 лет до крещения Руси, сказано: «Но Греки напали на Русь и скверное творят от имени богов». (Дощечка 1). «А там и Греки на нас напали, желая поселиться на наших землях. И сеча была великая и много месяцев…» (Дощечка 2а). И вот, про идеологию, европейское мировоззрение: «А Греки нас хотели крестить, чтобы мы забыли Богов наших и так обратились к ним, чтобы вам (прим. – нам с вами!) в порабощении быть…» (Дощечка 6э). В дощечке 22: «Грецколане ведь не Богов почитают. И как бы человеки они, из камня сделаны, подобия мужам. А наши Боги суть Понятия…»

Могли ли те «греки», которые раньше мирно пасли коз, а нынче оказались нахлебниками в Евросоюзе, так нагнуть Русь? Вопрос риторический, хотя «нагибание» продолжается и по сей день.

Далее из первых геополитиков - Ф. Ратцель. Этот немецкий географ, социолог и этнолог формировался под влиянием теории Ч. Дарвина. Перенесение ее в обществознание якобы позволяло объяснить природу социальных процессов! Теория Фридриха Ратцеля стала идейным обоснованием территориальных притязаний Германской империи, возможности которой, по его мнению, были ограничены слишком тесными и несправедливыми границами, стесняющими ее динамическое развитие. Этот геополитик умер до начала Первой мировой, но идеи живут дольше людей, способны убить миллионы…

Другой немец, Карл Хаусхофер, продолжатель идей Ратцеля - участник Первой мировой войны. Именно после окончания этой войны геополитика стала для него высшей целью. Будучи убежденным, что в 1914– 1918 гг. против Германии велась война на уничтожение, Хаусхофер выступает за превращение своей страны в великую мировую державу. Карл Хаусхофер был генералом, профессором, географом и политиком. Через Рудольфа Гесса идеи Хаусхофера, известные как геополитика, повлияли на развитие экспансионистских стратегий Адольфа Гитлера. И геополитика Хаусхофера «состоялась»! Это стоило миллионы жизней одних и неисчислимых страданий других миллионов людей. На Нюрнбергском процессе геополитика признана нацисткой идеологией. Самого Хаусхофера после разгрома Германии арестовали союзники, но не повесили, а потом вообще освободили. Никого не убивал лично, оружие в руки не брал. Учёный! Его вину посчитали юридически недоказуемой, а только моральной.

Карл Хаусхофер закончил жизнь в 1946 году самоубийством.

И есть немец, которого знают все – Иммануил Кант. «Две вещи наполняют душу всегда новым и более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них - это звездное небо надо мной и моральный закон во мне». Вот она, связь Человека, стоящего на земле, и Неба!

Наказание неминуемо, даже если никто не видал, как ты что-то у кого-то украл, не говоря о том, что отнял чужую жизнь. Этот закон един как для отдельного человека, так и для народа. И творится это из мира невидимого, с которым человек, в отличие от животного, связан напрямую.

«Хуже войны с англосаксом может быть только дружба с ним». Эту фразу Русского генерал-майора Генерального штаба Императорской армии Алексея Вандама наши политологи цитировать любят. И, по аналогии с западной «наукой», записали Алексея Ефимовича в основоположники отечественной геополитики. Но, если приглядеться к трудам этого разведчика, мы увидим, что там нечто большее. Вандамом поручик Едрихин стал после донесений в Генштаб и публикаций с англо-бурской войны, где со стороны противника события освещал лейтенант иной Империи - Уинстон Черчилль. Так вот, на мой взгляд, даже фраза о войны и дружбе с англосаксом – величайшее не геополитическое открытие.

Вандам стал одним из организаторов Белой армии, был вынужден эмигрировать и забыт, а Черчилль стал мощным ликвидатором Российской империи в любом из её вариантов. Известная Фултонская речь Черчилля, заложившая основу уничтожения Советского Союза, – тоже не политика пространства. Действия англосаксов были направлены не на территорию, а на внутренний мир людей, не материальным оружием. Был нанесён мощный удар изнутри, по самому ядру Русского культурно-исторического кода. Тут можно приводить любую строчку из плана Даллеса, который реализован и уже не цитируется, как «затасканная» информация. Наш же разведчик Едрихин-Вандам разглядел суть противостояния, указал на альтернативность «духа» англосаксов и Духа Русского Мира. На убийственность для России попытки «дружбы», которая окажется хуже войны, что мы и увидели после антигосударственного переворота девяностых в Москве.

Предельно интересное совпадение. Алексей Ефимович Вандам, служивший разведчиком Генштаба, успел побывать на Англо-бурской войне и побыть разведчиком в Китае. А другой разведчик Генштаба, той же Державы, но уже в виде СССР, полковник Андрей Петрович Девятов, воевал в Афганистане и тоже был разведчиком в Китае. Он тоже от родителей имел иную фамилию, а Девятовым стал в разведчиках. Под этим псевдонимом он и служит Отечеству по сию пору, будучи по возрасту (ровесник Путина) отставником. Имя новой, (победной!) Русской доктрины в новой (гибридной) войне – Небополитики связано с фамилией Девятова потому, что именно он уже 15 лет публикует статьи и книги, выступает с видеороликами. На самом же деле новая парадигма заложена целым коллективом военных разведчиков высшего, орденского уровня, того самого, что при Сталине был разведкой Коминтерна.

Вопросы Духа веками несла церковь. И куда принесла? А где наука в объяснении хотя бы того, что такое смена Эпохи Рыб на Эпоху Водолея? Что такое грядущий антропологический переход? Всё это есть Русским Языком, без ссылок на Аристотеля и других, которые имеют иных, альтернативных нашим, космических кураторов. Небополитика пока не принята ни богословием, ни классической наукой. Наука – это подтверждение и повторение результатов. А разведка – это искусство уникального. Внутренне непротиворечивая система взглядов, которая есть только в России, как это ни печально, на государственном, партийном уровне переводится и переиздаётся только в Китае…

Небополитика – это о том, чего не видно, но что было, что есть, а самое главное - о том, что неминуемо будет. Аристотель правильно указал, где энергия Эпохи Рыб. Это оказалось географически там, где «греки» и евреи. Энергия – то, что может выполнять работу. Выполнили, человечество в тупике, перед входом в ад. Сегодня, когда космические энергии Эпохи Рыб ушли, пришли новые, с земной локализацией от Валдая до Алтая, наши «образованцы» и политические «засланцы» по-прежнему мусолят англосаксонсокую теорию Дарвина. Не от обезьяны мы, не политические животные по Аристотелю!

На смену «политическим животным», которые от обезьяны, спешно готовятся иные – «цифровики». Это будущий материал для ада, поскольку резонанс с Творцом достигается через вибрации сердца. А это волны определённой частоты, которых в цифре нет: «ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали»… Многие этого уже не увидят. Для них Откровение Иоанна Богослова – действительно апокалипсис, страшный конец. Для тех, кто сердцем в Духе – начало нового мира, в котором нет обмана и угнетения одного человека другим, нет «геополитического» угнетения, разрушения самих основ одного государства другим. Для государства всё даже проще, чем для отдельного человека, поскольку Русь в составе Орды всё это проходила. В той Державе даже границ не было! Всё держалось на этике: власть выше собственности, служение выше владения, общее выше частного, справедливость выше закона, духовное выше материального. И не Чингисхан это придумал! Это от изначального устройства Мира, которое в Плане Творца. Порушено это деяниями «серых», у которых небесный хозяин иной, тот, который хозяйничал на планете в Ночь Сварога, завершающим этапом которой и была Эпоха Рыб. Сегодняшнее, свежее, дымящееся, но уже протухшее – действия Казахстанского президента, а по факту бая Касым-Жомарт Токаева. В кресле он усидел только благодаря блестящей спецоперации ОДКБ, которая проводилась Россией и другими странами — участницами организации в январе 2022 года. ОДКБ – это не Европа, а страны, исторически входившие в Орду. На Петербургском экономическом форуме Токаев сделал целый ряд наглых заявлений с пренебрежением к России. Касым-Жомарт нацелился на какую-то иную силу, скорей всего – китайскую. И он прав! Но только с точки зрения геополитики. Мама-Россия в лице своих лидеров ещё не отошла от «евро-запоя». Власть пока либерально-демократическая…

Токаев получил жёсткую отповедь от Рамзана Кадырова, который твёрдо стоит на Традиции Предков. Несмотря на недавнюю кровь, организованную евро-кураторами и их прислужниками в России, несмотря на сегодняшние нестроения, Кадыров смотрит в Будущее!

Заявления лидеров «малых» народов, входивших в СССР, быстро аукаются везде. Я, чеченец, ведущий с соратниками давнюю народную дипломатию, почувствовал это даже в Костроме. Казахи, которые вчера очень приветливо здоровались, как-то напряглись. Здороваются, но это напряжение чувствуется. Мои материалы стали удаляться с сайтов, где кураторы из Казахстана. Куда от России нацелился Токаев? В Европе ты перестанешь иметь национальность, а в Китае лучшее, что может быть – оказаться в положении уйгуров, которые не хотят терять вою национальную принадлежность. Вредоносный внутренний бардак, инициируемый лидерами, (этническая неприязнь) будет продолжаться до тех пор, пока Русы, вокруг которых мы, малые народы, сохранились в веках, жили мирно и дружно тысячелетиями, не проснутся.

…Идеологи ищут Русскую Мечту, политики спорят про интересы. А Россия в чистом виде и есть Мечта, мечта всемирная. Проект, будет осуществляться естественным ходом вещей. Начиная со «спецоперации» как результата ожесточенного противоборства дельцов Новой Хазарии и воинов-державников, нынешнее либеральное, построенное лишь на выгоде (интересах) государство-корпорация отойдёт в прошлое.

…Восходы и закаты, приливы и отливы, парады планет, движение звёзд… Время зашито в движениях космических тел. Основания того, что происходит на нашей планете - космические! Время наполнено Духом. Это вибрации тонких полей. Соответствующими характеристиками частот Дух можно словить резонансом. Суть антропологического перехода в том, что тонкие поля вскроются уже на жизни нынешнего поколения. Мир невидимый станет видимым. Небополитика! Новое небо и новая земля, на которых обитает Правда. А Правда – то, что вскрывается.

Да, чёртики у запойных всего мира одинаковые. Но Россия в силу обстоятельств непреодолимой силы объективно выйдет из длительного «запоя» лжи, подражания Западу, Будет Востоком, где всходит солнце. И откроется Новый мир. Он прекрасен!

Эдуард Наипов,

Народный депутат,

Кострома